Спрос на морские экспедиции увеличился в Москве

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Объем потраченного мобильного трафика на поиск круизных экспедиционных туров вырос у москвичей летом 2025 года на 39% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из совместного исследования "МегаФона" и туроператора RussiaDiscovery.

Самыми востребованными направлениями оказались Курильские острова и Антарктида, а средняя длительность таких путешествий составила от 11 до 14 дней.

Сайты, посвященные путешествиям на лайнерах, в этом году начали собирать значимый трафик с марта — на этот месяц пришлось 11% от всего объема просмотров против 5% в феврале. Пиковым же стал август (18%).

В Москве морской отдых чаще всего выбирают женщины (53%). При этом у женской половины наибольший интерес приходится на старшую группу 45+, в то время как мужчины уверенно лидируют в возрастных категориях от 18 до 44 лет. Основная аудитория круизных сайтов — это жители столицы 35-44 лет (37%) и 45-54 (27%). Еще по 13% пришлось на посетителей в возрастных группах 25-34 лет и 55-64.

Аналитики RussiaDiscovery подтверждают рост интереса на отдых в море: с июня по август 2025 года спрос на круизы по России вырос у москвичей на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на зарубежные направления — на 51%. Популярность во многом обеспечили круизы на остров Врангеля и путешествия на Командорские острова.

Среди экспедиционных круизов у столичных жителей на первом месте оказались маршруты на Курильские острова, на втором — на Чукотку с заходом на остров Врангеля. Тройку замыкает круиз на Северный полюс через Землю Франца-Иосифа. На четвертой и пятой строчках — Командорские острова и комбинированные маршруты по Южной Чукотке и Северной Камчатке. В зарубежных экспедиционных направлениях лидируют Антарктида, Исландия и Галапагосские острова. Четвертое и пятое места делят Шпицберген и Африка.