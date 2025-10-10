Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 10.10.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы FPV-дронов 93-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки ВС РФ в ходе выполнения задач уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и... РИА Новости, 10.10.2025
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА
Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Операторы FPV-дронов 93-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки ВС РФ в ходе выполнения задач уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и канадскую боевую бронированную машину ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Операторами ударных FPV-дронов 93-й отдельной мотострелковой бригады была выявлена и уничтожена станция радиоэлектронной борьбы противника. Кроме того, при проведении разведки с воздуха был обнаружен бронеавтомобиль Senator канадского производства, осуществлявший передвижение к передовым позициям украинских формирований", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, два ударных беспилотных летательных аппарата успешно поразили цель, в результате чего бронемашина вместе с находившимся в ней личным составом была уничтожена.
