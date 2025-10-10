ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Операторы FPV-дронов 93-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки ВС РФ в ходе выполнения задач уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и канадскую боевую бронированную машину ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Операторами ударных FPV-дронов 93-й отдельной мотострелковой бригады была выявлена и уничтожена станция радиоэлектронной борьбы противника. Кроме того, при проведении разведки с воздуха был обнаружен бронеавтомобиль Senator канадского производства, осуществлявший передвижение к передовым позициям украинских формирований", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, два ударных беспилотных летательных аппарата успешно поразили цель, в результате чего бронемашина вместе с находившимся в ней личным составом была уничтожена.
