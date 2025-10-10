ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

«

"Операторами ударных FPV-дронов 93-й отдельной мотострелковой бригады была выявлена и уничтожена станция радиоэлектронной борьбы противника. Кроме того, при проведении разведки с воздуха был обнаружен бронеавтомобиль Senator канадского производства, осуществлявший передвижение к передовым позициям украинских формирований", — говорится в сообщении.