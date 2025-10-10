https://ria.ru/20251010/spetsoperatsiya-2047439534.html
ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в Харьковской области
ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 10.10.2025
ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в Харьковской области
Российские Вооружённые силы ударом авиабомб ФАБ-3000 и ракеты Х-39 поразили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской... РИА Новости, 10.10.2025
Удар по пунктам временной дислокации и управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
Удар по пунктам временной дислокации и управления БПЛА ВСУ в Харьковской области.
ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в Харьковской области
ВС РФ ударом ФАБ-3000 и Х-39 поразили пункты дислокации ВСУ под Харьковом