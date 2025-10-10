Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 10.10.2025 (обновлено: 11:28 10.10.2025)
ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в Харьковской области
ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 10.10.2025
ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в Харьковской области
Российские Вооружённые силы ударом авиабомб ФАБ-3000 и ракеты Х-39 поразили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской... РИА Новости, 10.10.2025
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
харьковская область
россия
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Удар по пунктам временной дислокации и управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
Удар по пунктам временной дислокации и управления БПЛА ВСУ в Харьковской области.
харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, воздушно-космические силы россии
Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России
ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в Харьковской области

ВС РФ ударом ФАБ-3000 и Х-39 поразили пункты дислокации ВСУ под Харьковом

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские Вооружённые силы ударом авиабомб ФАБ-3000 и ракеты Х-39 поразили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в глубине обороны противника в Харьковской области были обнаружены пункт временной дислокации 154 омбр и пункт управления БПЛА 77 оаэмбр ВСУ в районах населенных пунктов Вишнёвое и Богуславка", - говорится в сообщении.
"Экипажами ВКС России по объектам противника были нанесены удары с применением авиабомбы ФАБ-3000 и авиаракеты ЛМУР Х-39", - добавили в Минобороны РФ.
Как подчеркнули в ведомстве, средства объективного контроля подтвердили поражение пунктов временной дислокации и управления БПЛА подразделений ВСУ.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
В Полтавской области ударили по заводу, где ВСУ собирали беспилотники
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВоздушно-космические силы России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
