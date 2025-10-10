ВС России обнаружили туннель ВСУ

https://ria.ru/20251010/spetsoperatsiya-2047432743.html
Российские военные обнаружили подземный туннель длинной около 700 метров, вырытый ВСУ через всю лесополосу на Константиновском направлении ДНР, рассказал РИА... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T07:22:00+03:00
2025-10-10T07:22:00+03:00
2025-10-10T11:05:00+03:00
ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Российские военные обнаружили подземный туннель длинной около 700 метров, вырытый ВСУ через всю лесополосу на Константиновском направлении ДНР, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным Дава.
Обнаруженные в нем боевики были уничтожены.
"В одной посадке у них был туннель почти во всю посадку. Туннель был метров 700. Если посадить туда пулеметчика, то противник может сдерживать "накат" (атаку. — Прим. ред.) достаточно долго. Плюс они (ВСУ
. — Прим. ред.) по этим посадкам, по этим туннелям могут перемещаться", — сказал командир.
По его словам, данный туннель сложно обнаружить с беспилотника, передвижение противника также оказывается скрытым.
"Один вход и один выход", — уточнил Дава.
Город Константиновка
находится на подконтрольной ВСУ части ДНР
. Он расположен к северо-западу от Дзержинска
и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС России
в 2025 году.