ВС России обнаружили туннель ВСУ
07:22 10.10.2025 (обновлено: 11:05 10.10.2025)
ВС России обнаружили туннель ВСУ
донецкая народная республика
константиновка
дзержинск (донецкая область)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
константиновка
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика, константиновка, дзержинск (донецкая область), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Донецкая Народная Республика, Константиновка, Дзержинск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Военнослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Российские военные обнаружили подземный туннель длинной около 700 метров, вырытый ВСУ через всю лесополосу на Константиновском направлении ДНР, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным Дава.
Обнаруженные в нем боевики были уничтожены.
"В одной посадке у них был туннель почти во всю посадку. Туннель был метров 700. Если посадить туда пулеметчика, то противник может сдерживать "накат" (атаку. — Прим. ред.) достаточно долго. Плюс они (ВСУ. — Прим. ред.) по этим посадкам, по этим туннелям могут перемещаться", — сказал командир.
По его словам, данный туннель сложно обнаружить с беспилотника, передвижение противника также оказывается скрытым.
"Один вход и один выход", — уточнил Дава.
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС России в 2025 году.
Донецкая Народная Республика, Константиновка, Дзержинск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
 
 
