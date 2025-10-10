ВС России уничтожили расчет БПЛА, обстреливавший Белгородскую область

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В районе Волчанска на Харьковском направлении уничтожили командира и расчет украинских дронов, наносивших удары по мирному населению Белгородской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Волчанска ударом высокоточного оружия уничтожен экипаж БПЛА взвода разведки и корректировки роты ударных беспилотных авиационных комплексов вместе с командиром", — сказал собеседник агентства.
Расчет осуществлял террористические атаки по мирному населению и гражданской инфраструктуре, отметил он.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа того же года обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
