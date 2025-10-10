Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили расчет БПЛА, обстреливавший Белгородскую область - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 10.10.2025 (обновлено: 06:39 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/spetsoperatsiya-2047429444.html
ВС России уничтожили расчет БПЛА, обстреливавший Белгородскую область
ВС России уничтожили расчет БПЛА, обстреливавший Белгородскую область - РИА Новости, 10.10.2025
ВС России уничтожили расчет БПЛА, обстреливавший Белгородскую область
В районе Волчанска на Харьковском направлении уничтожили командира и расчет украинских дронов, наносивших удары по мирному населению Белгородской области,... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T06:33:00+03:00
2025-10-10T06:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
волчанск
белгородская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046777781_0:71:3075:1801_1920x0_80_0_0_6ca3e94f5b269db6a2d8fd49ef05560f.jpg
https://ria.ru/20251008/svo-2046805938.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
белгородская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046777781_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2206bf5562479ab0de513ce8979469c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, волчанск, белгородская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волчанск, Белгородская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Беспилотники
ВС России уничтожили расчет БПЛА, обстреливавший Белгородскую область

Обстреливавший Белгородскую область расчет БПЛА ВСУ уничтожен с командиром

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие"
Боевая работа системы дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В районе Волчанска на Харьковском направлении уничтожили командира и расчет украинских дронов, наносивших удары по мирному населению Белгородской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Волчанска ударом высокоточного оружия уничтожен экипаж БПЛА взвода разведки и корректировки роты ударных беспилотных авиационных комплексов вместе с командиром", — сказал собеседник агентства.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Есть всего несколько секунд". Кто охотится на летящие в Россию дроны ВСУ
8 октября, 08:00
Расчет осуществлял террористические атаки по мирному населению и гражданской инфраструктуре, отметил он.

С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа того же года обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВолчанскБелгородская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХарьковская областьБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала