ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Боевики ВСУ, спрятавшись в трубе под дорогой, накрывались телами сослуживцев на константиновском направлении ДНР, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Дава".
"Большие скопления людей (солдат ВСУ - ред.), по четыре-пять человек, это уже считается хорошей целью. Вот последняя цель была в бетонной трубе под асфальтной дорогой. Там четыре человека (военных ВСУ - ред.). Осуществили воздействие сбросами. Один из них (сбросов - ред.) залетел прямо в трубу рикошетом и взорвался внутри. Противник был достаточно быстро подавлен. И в конце те, кто выжил, они уже просто закрывались телами, пытались заложить вход телами тех, кто погиб. В итоге все были уничтожены", - сказал командир расчета БПЛА.
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
