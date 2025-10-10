Рейтинг@Mail.ru
ВСУ накрывались телами сослуживцев на Константиновском направлении - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/spetsoperatsiya-2047425177.html
ВСУ накрывались телами сослуживцев на Константиновском направлении
ВСУ накрывались телами сослуживцев на Константиновском направлении - РИА Новости, 10.10.2025
ВСУ накрывались телами сослуживцев на Константиновском направлении
Боевики ВСУ, спрятавшись в трубе под дорогой, накрывались телами сослуживцев на константиновском направлении ДНР, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T05:33:00+03:00
2025-10-10T05:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
константиновка
дзержинск (донецкая область)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598651_0:212:3120:1967_1920x0_80_0_0_8ce1c606bdf36506e6a9083f8d8c816d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
константиновка
дзержинск (донецкая область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598651_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_e55c8a19cae6216fb0155fd8a6060876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, константиновка, дзержинск (донецкая область), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Дзержинск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
ВСУ накрывались телами сослуживцев на Константиновском направлении

ВСУ, спрятавшись в трубе под дорогой, накрывались телами сослуживцев

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБМП-3 ВС РФ в зоне СВО
БМП-3 ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
БМП-3 ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Боевики ВСУ, спрятавшись в трубе под дорогой, накрывались телами сослуживцев на константиновском направлении ДНР, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Дава".
"Большие скопления людей (солдат ВСУ - ред.), по четыре-пять человек, это уже считается хорошей целью. Вот последняя цель была в бетонной трубе под асфальтной дорогой. Там четыре человека (военных ВСУ - ред.). Осуществили воздействие сбросами. Один из них (сбросов - ред.) залетел прямо в трубу рикошетом и взорвался внутри. Противник был достаточно быстро подавлен. И в конце те, кто выжил, они уже просто закрывались телами, пытались заложить вход телами тех, кто погиб. В итоге все были уничтожены", - сказал командир расчета БПЛА.
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаДзержинск (Донецкая область)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала