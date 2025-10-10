ВСУ накрывались телами сослуживцев на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Боевики ВСУ, спрятавшись в трубе под дорогой, накрывались телами сослуживцев на константиновском направлении ДНР, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Дава".