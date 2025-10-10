https://ria.ru/20251010/spetsoperatsiya-2047423893.html
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила укрепрайон ВСУ
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила укрепрайон ВСУ - РИА Новости, 10.10.2025
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила укрепрайон ВСУ
Расчеты пушек "Пион" группировки войск "Запад" уничтожил укрепрайон ВСУ в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T05:06:00+03:00
2025-10-10T05:06:00+03:00
2025-10-10T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825103548_0:99:1875:1154_1920x0_80_0_0_d3e618298f9137ff2eade2d7131ce2c4.jpg
https://ria.ru/20251009/ukraina-2047358407.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825103548_336:0:1875:1154_1920x0_80_0_0_cf124a2d7c084699a31dac48ac1a2db9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила укрепрайон ВСУ
Расчеты "Пиона" уничтожили укрепрайон ВСУ в Харьковской области
ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Расчеты пушек "Пион" группировки войск "Запад" уничтожил укрепрайон ВСУ в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
"Расчеты 203-миллиметровых пушек большой мощности 2С7 "Пион" 45-й артиллерийской бригады большой мощности группировки войск "Запад" уничтожили укрепленный район ВСУ в Харьковской области на Купянском участке фронта", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что получив данные от аэроразведки, расчеты "Пиона" выдвинулись в район выполнения боевых задач.
"Оперативно развернув орудие и организовав посты воздушного наблюдения, выполнили серию выстрелов с корректировкой по цели. По данным воздушной разведки, все цели были поражены с минимальными отклонениями", - рассказали в МО РФ.