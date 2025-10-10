Артиллерия группировки "Запад" уничтожила укрепрайон ВСУ

"Расчеты 203-миллиметровых пушек большой мощности 2С7 "Пион" 45-й артиллерийской бригады большой мощности группировки войск "Запад" уничтожили укрепленный район ВСУ в Харьковской области на Купянском участке фронта", - сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что получив данные от аэроразведки, расчеты "Пиона" выдвинулись в район выполнения боевых задач.

"Оперативно развернув орудие и организовав посты воздушного наблюдения, выполнили серию выстрелов с корректировкой по цели. По данным воздушной разведки, все цели были поражены с минимальными отклонениями", - рассказали в МО РФ.