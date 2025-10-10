Рейтинг@Mail.ru
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила укрепрайон ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 10.10.2025
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила укрепрайон ВСУ
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила укрепрайон ВСУ
Расчеты пушек "Пион" группировки войск "Запад" уничтожил укрепрайон ВСУ в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2025
Расчеты "Пиона" уничтожили укрепрайон ВСУ в Харьковской области

"Пион" ведет артиллерийскую стрельбу по украинским объектам военного управления и энергетики
Пион ведет артиллерийскую стрельбу по украинским объектам военного управления и энергетики
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
"Пион" ведет артиллерийскую стрельбу по украинским объектам военного управления и энергетики. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Расчеты пушек "Пион" группировки войск "Запад" уничтожил укрепрайон ВСУ в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
"Расчеты 203-миллиметровых пушек большой мощности 2С7 "Пион" 45-й артиллерийской бригады большой мощности группировки войск "Запад" уничтожили укрепленный район ВСУ в Харьковской области на Купянском участке фронта", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что получив данные от аэроразведки, расчеты "Пиона" выдвинулись в район выполнения боевых задач.
"Оперативно развернув орудие и организовав посты воздушного наблюдения, выполнили серию выстрелов с корректировкой по цели. По данным воздушной разведки, все цели были поражены с минимальными отклонениями", - рассказали в МО РФ.
