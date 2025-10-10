https://ria.ru/20251010/spetsoperatsiya-2047418374.html
Расчет БПЛА в сентябре уничтожил на правом берегу Днепра три гаубицы M777
Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala и "Ланцет" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" за сентябрь уничтожил на правом берегу Днепра РИА Новости, 10.10.2025
Расчеты БПЛА за сентябрь уничтожил три гаубицы M777 и два орудия Д-30 ВСУ