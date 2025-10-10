Рейтинг@Mail.ru
Расчет БПЛА в сентябре уничтожил на правом берегу Днепра три гаубицы M777 - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:13 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/spetsoperatsiya-2047418374.html
Расчет БПЛА в сентябре уничтожил на правом берегу Днепра три гаубицы M777
Расчет БПЛА в сентябре уничтожил на правом берегу Днепра три гаубицы M777 - РИА Новости, 10.10.2025
Расчет БПЛА в сентябре уничтожил на правом берегу Днепра три гаубицы M777
Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala и "Ланцет" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" за сентябрь уничтожил на правом берегу Днепра РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T03:13:00+03:00
2025-10-10T03:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772513_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_5b6029ae9f7626499942e1c5806b38b3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772513_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_fd970ba40faa356faf575e36ec3bfa58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река)
Расчет БПЛА в сентябре уничтожил на правом берегу Днепра три гаубицы M777

Расчеты БПЛА за сентябрь уничтожил три гаубицы M777 и два орудия Д-30 ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala и "Ланцет" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" за сентябрь уничтожил на правом берегу Днепра три украинских гаубицы M777 производства США и два советских орудия Д-30, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Мазай".
"За последний месяц (сентябрь) мы поразили три единицы артиллерийской системы М777. И две обычные советские старые гаубицы Д-30", - сказал "Мазай".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала