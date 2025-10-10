Рейтинг@Mail.ru
Тандем Zala и "Ланцета" уничтожил орудие ВСУ в Херсонской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:02 10.10.2025
Тандем Zala и "Ланцета" уничтожил орудие ВСУ в Херсонской области
Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala и "Ланцет" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил стационарное... РИА Новости, 10.10.2025
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
артемовск (донецкая область)
безопасность
днепр (река)
херсонская область
артемовск (донецкая область)
2025
1920
1440
true
днепр (река), херсонская область , артемовск (донецкая область), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Артемовск (Донецкая область), Безопасность
Расчет БПЛА Zala и "Ланцет" уничтожил орудие ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие готовят к запуску беспилотник ZALA в ходе проведения специальной военной операции
Российские военнослужащие готовят к запуску беспилотник ZALA в ходе проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие готовят к запуску беспилотник ZALA в ходе проведения специальной военной операции. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala и "Ланцет" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил стационарное артиллерийское орудие украинских боевиков на правом берегу Днепра Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета.
"Сегодня отработали по ствольной артиллерии (на правом берегу Днепра ред.). Какая именно - пока не понятно, но это была точно ствольная артиллерия. Успешно поразили цель. Все отработали в лучшем виде", - рассказал РИА Новости номер расчета БПЛА с позывным "Чибис".
Ударно-разведывательный расчет БПЛА выдвинулся на передовые позиции и развернул пусковой трамплин беспилотника Zala, после чего, подняв БПЛА в воздух и преодолев на нем РЭБ врага, залетел на правый берег Днепра и обнаружил там замаскированное в лесопосадке буксируемое артиллерийское орудие противника.
"С комплексом Zala я работаю уже два года. Ездили с Zala работали на Бахмуте (в Артемовске -ред.), на Соледаре. Потом вернулись сюда, обратно, в родные края, на Херсонщину. Работаем сейчас на Херсоне. Zala - это универсальный прекрасный комплекс разведки и также ударный комплекс, потому что в состав его входит "Ланцет". Мы производим разведку, корректировку огня артиллерии, а также можем поражать цели сами, если артиллерия не справляется или цель находится в труднодоступном для артиллерии месте", - сказал боец 18-й армии "Днепра" с позывным "Мишаня".
Расчет доложил командованию об обнаруженном орудии противника и получил приказ уничтожить выявленную цель. Неподалеку от места запуска Zala расчет запустил ударный БПЛА "Ланцет" и направил его по определенным с помощью Zala координатам. Противник не знал о том, что был обнаружен, и ничего не смог предпринять. Таким образом, одна единица ствольной артиллерии врага на правом берегу Днепра была уничтожена.
"Натовской техники на правом берегу одно время было очень много, пока ее не уничтожили силами и средствами нашей армии", - подчеркнул командир расчета с позывным "Мазай".
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)Херсонская областьАртемовск (Донецкая область)Безопасность
 
 
