Тандем Zala и "Ланцета" уничтожил орудие ВСУ в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala и "Ланцет" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил стационарное артиллерийское орудие украинских боевиков на правом берегу Днепра Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета.

"Сегодня отработали по ствольной артиллерии (на правом берегу Днепра ред.). Какая именно - пока не понятно, но это была точно ствольная артиллерия. Успешно поразили цель. Все отработали в лучшем виде", - рассказал РИА Новости номер расчета БПЛА с позывным "Чибис".

Ударно-разведывательный расчет БПЛА выдвинулся на передовые позиции и развернул пусковой трамплин беспилотника Zala, после чего, подняв БПЛА в воздух и преодолев на нем РЭБ врага, залетел на правый берег Днепра и обнаружил там замаскированное в лесопосадке буксируемое артиллерийское орудие противника.

"С комплексом Zala я работаю уже два года. Ездили с Zala работали на Бахмуте (в Артемовске -ред.), на Соледаре . Потом вернулись сюда, обратно, в родные края, на Херсонщину. Работаем сейчас на Херсоне . Zala - это универсальный прекрасный комплекс разведки и также ударный комплекс, потому что в состав его входит "Ланцет". Мы производим разведку, корректировку огня артиллерии, а также можем поражать цели сами, если артиллерия не справляется или цель находится в труднодоступном для артиллерии месте", - сказал боец 18-й армии "Днепра" с позывным "Мишаня".

Расчет доложил командованию об обнаруженном орудии противника и получил приказ уничтожить выявленную цель. Неподалеку от места запуска Zala расчет запустил ударный БПЛА "Ланцет" и направил его по определенным с помощью Zala координатам. Противник не знал о том, что был обнаружен, и ничего не смог предпринять. Таким образом, одна единица ствольной артиллерии врага на правом берегу Днепра была уничтожена.