Священников "Днепра" обучили уворачиваться от ударных дронов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:24 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/spetsoperatsiya-2047414657.html
Священников "Днепра" обучили уворачиваться от ударных дронов ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота по сборке и ремонту наблюдательных и ударных беспилотников
Работа по сборке и ремонту наблюдательных и ударных беспилотников. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. Войсковых священников группировки войск "Днепр" в ходе специализированных сборов обучали, как днем и ночью, визуально и на слух обнаруживать ударные дроны ВСУ в момент, когда они совершают сброс боеприпаса, и уворачиваться от него, передает корреспондент РИА Новости.
"У него (у дрона) сработает стабилизатор. У него стоит три гироскопа: вертикальный, горизонтальный и фронтальный. То сеть, он себя выпрямляет. Когда мы подцепляем к нему груз, у него гироскопы срабатывают и он стабилизируются в определенном положении. В ровном. Как только у него нарушается развесовка - он начинает себя заново стабилизировать и издает "жжжжж" такие вот (громкие) звуки непостоянные. То есть, мы на слух, тоже можем услышать, что произошла какая-то манипуляция, в данном случае сброс", - сказал собравшимся военным священникам инструктор БПЛА группировки "Днепр".
Предполагается, что в случае, если человек слышит в воздухе, днем или ночью, звуки стабилизации дрона, он должен понять, что осуществлен сброс боеприпаса, и предпринять защитные меры.
"Также мы визуально можем видеть, как у нас загорятся посадочные огни, потому что мы, когда накладываем (на дрон) "сбросник" (устройства для сброса боеприпаса), у нас на всех "сбросниках" есть фотоэлементы. И у нас сброс происходит от того, что мы включаем/выключаем бортовой огонь. Вот этот. Он очень яркий", - подчеркнул инструктор.
Если человек видит над собой яркое мерцание, значит высока вероятность того, что ударно-разведывательный БПЛА противника, например DJI Mavic 3, только что совершил сброс.
