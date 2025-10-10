Рейтинг@Mail.ru
Лидеры СНГ договорились об укреплении пограничной безопасности - РИА Новости, 10.10.2025
13:38 10.10.2025
Лидеры СНГ договорились об укреплении пограничной безопасности
2025
Лидеры СНГ договорились об укреплении пограничной безопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидеры СНГ приняли решение о программе сотрудничества стран содружества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026–2030 годы, соответствующий документ подписан главами государств СНГ.
Список из 19 документов, подписанных на заседании Совета глав государств СНГ, опубликован на сайте Кремля.
«
"Решение "О Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026–2030 годы", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры СНГ приняли решение о "Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026–2028 годы".
Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Лидеры СНГ приняли решение об учреждении формата "СНГ плюс"
