Лидеры СНГ договорились об укреплении пограничной безопасности

Заседание совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидеры СНГ приняли решение о программе сотрудничества стран содружества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026–2030 годы, соответствующий документ подписан главами государств СНГ.

Список из 19 документов, подписанных на заседании Совета глав государств СНГ, опубликован на сайте Кремля.

« "Решение "О Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026–2030 годы", - говорится в сообщении.