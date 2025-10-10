Лидеры СНГ договорились об укреплении пограничной безопасности

https://ria.ru/20251010/sng-2047508919.html
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидеры СНГ приняли решение о программе сотрудничества стран содружества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026–2030 годы, соответствующий документ подписан главами государств СНГ.
Список из 19 документов, подписанных на заседании Совета глав государств СНГ, опубликован на сайте Кремля.
"Решение "О Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026–2030 годы", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры СНГ приняли решение о "Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026–2028 годы".