Лидеры стран СНГ высказались за укрепление сотрудничества

ДУШАНБЕ, 10 окт – РИА Новости. Все лидеры стран СНГ на прошедшем в Душанбе саммите высказались за сохранение организации, за укрепление сотрудничества в рамках Содружества, заявил в четверг генсек СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, наоборот, все говорили о том, что в нынешних условиях нужно объединяться, крепить общие усилия. Лебедев добавил, что лидеры государств также отмечали рост товарооборота между странами СНГ за последние годы.