Рейтинг@Mail.ru
Лидеры стран СНГ высказались за укрепление сотрудничества - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/sng-2047508102.html
Лидеры стран СНГ высказались за укрепление сотрудничества
Лидеры стран СНГ высказались за укрепление сотрудничества - РИА Новости, 10.10.2025
Лидеры стран СНГ высказались за укрепление сотрудничества
Все лидеры стран СНГ на прошедшем в Душанбе саммите высказались за сохранение организации, за укрепление сотрудничества в рамках Содружества, заявил в четверг... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T13:34:00+03:00
2025-10-10T13:34:00+03:00
в мире
душанбе
сергей лебедев
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047489337_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b2aec91c04f38df826455c21be30bc3d.jpg
https://ria.ru/20251010/progulka-2047437937.html
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047489337_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_442693fdcd03a7ab996ee5c1c2544bd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, душанбе, сергей лебедев, снг
В мире, Душанбе, Сергей Лебедев, СНГ
Лидеры стран СНГ высказались за укрепление сотрудничества

Лидеры стран СНГ высказались за сохранение организации на саммите в Душанбе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в заседании совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин участвует в заседании совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин участвует в заседании совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 10 окт – РИА Новости. Все лидеры стран СНГ на прошедшем в Душанбе саммите высказались за сохранение организации, за укрепление сотрудничества в рамках Содружества, заявил в четверг генсек СНГ Сергей Лебедев.
"Мне как генеральному секретарю СНГ было приятно слышать сегодня из уст всех глав государств, что все они настроены на сохранение СНГ, укрепление сотрудничества в рамках СНГ. Ни один голос не раздался в пользу того, что, мол, надо как-то сократить сотрудничество", - сказал Лебедев журналистам по итогам саммита.
По его словам, наоборот, все говорили о том, что в нынешних условиях нужно объединяться, крепить общие усилия. Лебедев добавил, что лидеры государств также отмечали рост товарооборота между странами СНГ за последние годы.
Неформальная встреча лидеров СНГ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Таджикистане опубликовали кадры вечерней прогулки Путина и лидеров СНГ
Вчера, 08:30
 
В миреДушанбеСергей ЛебедевСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала