Лидеры стран СНГ высказались за укрепление сотрудничества

2025-10-10T13:34:00+03:00
2025-10-10T13:34:00+03:00
2025-10-10T13:34:00+03:00
ДУШАНБЕ, 10 окт – РИА Новости. Все лидеры стран СНГ на прошедшем в Душанбе саммите высказались за сохранение организации, за укрепление сотрудничества в рамках Содружества, заявил в четверг генсек СНГ Сергей Лебедев.
"Мне как генеральному секретарю СНГ
было приятно слышать сегодня из уст всех глав государств, что все они настроены на сохранение СНГ, укрепление сотрудничества в рамках СНГ. Ни один голос не раздался в пользу того, что, мол, надо как-то сократить сотрудничество", - сказал Лебедев
журналистам по итогам саммита.
По его словам, наоборот, все говорили о том, что в нынешних условиях нужно объединяться, крепить общие усилия. Лебедев добавил, что лидеры государств также отмечали рост товарооборота между странами СНГ за последние годы.