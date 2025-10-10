Концепция военного сотрудничества СНГ предусматривает развитие системы ПВО

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе

МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Принятая на саммите Содружества Независимых Государств в Душанбе концепция военного сотрудничества в первостепенном порядке предполагает развитие объединенной системы ПВО, совместной системы связи, объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и бактериологической обстановки, сообщил в пятницу исполнительный комитет СНГ.

Ранее в пятницу в Душанбе лидеры стран СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества в рамках Содружества до 2030 года.

"Особое внимание будет обращено на укрепление в вооруженных силах национальных структур совместных систем военного назначения. В первостепенном порядке предполагается обеспечивать развитие объединенной системы противовоздушной обороны, совместной системы связи, объединенной системы контроля и оценки РХБ обстановки, единой системы радиолокационного опознавания, единой геоинформационной системы военного назначения для вооруженных сил, что позволит существенно повысить боевые возможности национальных вооруженных сил и уровень взаимодействия в военной сфере", - говорится в сообщении.

Как отметили в исполкоме, концепция обеспечивает преемственность военного сотрудничества стран СНГ. "Положения нынешней концепции обеспечивают преемственность многостороннего военного сотрудничества государств – участников СНГ и его дальнейшее развитие как целостной системы на основе совершенствования организационно-правовых механизмов, разработки перспективных программ и проектов совместной деятельности, осуществления практического взаимодействия как по традиционным, так и по новым актуальным направлениям", - говорится в сообщении.