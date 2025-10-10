Рейтинг@Mail.ru
Концепция военного сотрудничества СНГ предусматривает развитие системы ПВО
13:33 10.10.2025 (обновлено: 13:38 10.10.2025)
Концепция военного сотрудничества СНГ предусматривает развитие системы ПВО
Концепция военного сотрудничества СНГ предусматривает развитие системы ПВО

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе
МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Принятая на саммите Содружества Независимых Государств в Душанбе концепция военного сотрудничества в первостепенном порядке предполагает развитие объединенной системы ПВО, совместной системы связи, объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и бактериологической обстановки, сообщил в пятницу исполнительный комитет СНГ.
Ранее в пятницу в Душанбе лидеры стран СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества в рамках Содружества до 2030 года.
Ушаков оценил идею создания формата "СНГ плюс"
Ушаков оценил идею создания формата "СНГ плюс"
Вчера, 12:22
"Особое внимание будет обращено на укрепление в вооруженных силах национальных структур совместных систем военного назначения. В первостепенном порядке предполагается обеспечивать развитие объединенной системы противовоздушной обороны, совместной системы связи, объединенной системы контроля и оценки РХБ обстановки, единой системы радиолокационного опознавания, единой геоинформационной системы военного назначения для вооруженных сил, что позволит существенно повысить боевые возможности национальных вооруженных сил и уровень взаимодействия в военной сфере", - говорится в сообщении.
Как отметили в исполкоме, концепция обеспечивает преемственность военного сотрудничества стран СНГ. "Положения нынешней концепции обеспечивают преемственность многостороннего военного сотрудничества государств – участников СНГ и его дальнейшее развитие как целостной системы на основе совершенствования организационно-правовых механизмов, разработки перспективных программ и проектов совместной деятельности, осуществления практического взаимодействия как по традиционным, так и по новым актуальным направлениям", - говорится в сообщении.
Документом предусматривается дальнейшее совершенствование связей и рабочих контактов между компетентными министерствами и ведомствами, качественное совершенствование механизмов создания, строительства и развития совместных (объединенных) систем военного назначения с учетом достигнутого ими уровня функционирования.
Лидеры стран СНГ решили предоставить ШОС статус наблюдателя
Лидеры стран СНГ решили предоставить ШОС статус наблюдателя
Вчера, 12:21
 
В миреДушанбеСНГ
 
 
