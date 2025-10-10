Рейтинг@Mail.ru
Лидеры СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества - РИА Новости, 10.10.2025
13:01 10.10.2025
Лидеры СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества
Лидеры СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества
Лидеры СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества в рамках Содружества до 2030 года, соответствующий документ подписан главами государств СНГ на саммите в... РИА Новости, 10.10.2025
душанбе
снг
душанбе
2025
душанбе, снг
Душанбе, СНГ
Лидеры СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества

Путин утвердил концепцию военного сотрудничества СНГ до 2030 года

Совет глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидеры СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества в рамках Содружества до 2030 года, соответствующий документ подписан главами государств СНГ на саммите в Душанбе.
Список из 19 документов, подписанных на заседании Совета глав государств СНГ, опубликован на сайте Кремля.
"Решение "О концепции военного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств до 2030 года", - говорится в сообщении.
