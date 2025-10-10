https://ria.ru/20251010/sng-2047491134.html
Лидеры СНГ приняли решение об учреждении формата "СНГ плюс"
Лидеры СНГ приняли решение об учреждении формата "СНГ плюс" - РИА Новости, 10.10.2025
Лидеры СНГ приняли решение об учреждении формата "СНГ плюс"
Лидеры СНГ приняли решение об учреждении формата "СНГ плюс", сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T12:20:00+03:00
2025-10-10T12:20:00+03:00
2025-10-10T12:27:00+03:00
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047518483_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_6904796b169f9afcb7ddd0293d2d7a48.jpg
https://ria.ru/20251010/sng-2047465686.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047483110_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_2c5968a1b23978b2099d2270528bc363.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, в мире
Лидеры СНГ приняли решение об учреждении формата "СНГ плюс"
Лидеры СНГ на саммите в Душанбе приняли решение об учреждении формата "СНГ плюс"
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидеры СНГ приняли решение об учреждении формата "СНГ плюс", сообщается на сайте Кремля.
"Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ
... 13. Решение "Об учреждении формата "Содружество Независимых Государств плюс", - говорится в сообщении.