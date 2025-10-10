Рейтинг@Mail.ru
12:20 10.10.2025
Лидеры СНГ приняли решение об учреждении формата "СНГ плюс"
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидеры СНГ приняли решение об учреждении формата "СНГ плюс", сообщается на сайте Кремля.
"Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ... 13. Решение "Об учреждении формата "Содружество Независимых Государств плюс", - говорится в сообщении.
