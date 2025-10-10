Рейтинг@Mail.ru
12:02 10.10.2025
Генсека СНГ Лебедева переизбрали на очередной срок
в мире, снг, содружество
В мире, СНГ, Содружество
Генсека СНГ Лебедева переизбрали на очередной срок

Генсек СНГ Лебедев сообщил о своём переизбрании на очередной трехлетний срок

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСергей Лебедев
Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сергей Лебедев. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что переизбран на этой должности на очередной трехлетний срок.
"Решением Совета глав государств генеральным секретарем Содружества на очередной трехлетний период назначен в узком формате ваш покорный слуга. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить глав государств за высокое доверие и обязуюсь и далее трудиться во благо сохранения и укрепления отношений дружбы и добрососедства между нашими странами и народами", - сказал Лебедев на расширенном заседании Совета глав государств СНГ, информируя о решениях, принятых на заседании в узком формате.
Лебедев является генеральным секретарем СНГ с октября 2007 года.
Заседание совета глав государств СНГ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Рахмон объявил о переходе председательства в СНГ к Туркмении
