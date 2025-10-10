Генсека СНГ Лебедева переизбрали на очередной срок

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что переизбран на этой должности на очередной трехлетний срок.
"Решением Совета глав государств генеральным секретарем Содружества на очередной трехлетний период назначен в узком формате ваш покорный слуга. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить глав государств за высокое доверие и обязуюсь и далее трудиться во благо сохранения и укрепления отношений дружбы и добрососедства между нашими странами и народами", - сказал Лебедев на расширенном заседании Совета глав государств СНГ, информируя о решениях, принятых на заседании в узком формате.
Лебедев является генеральным секретарем СНГ с октября 2007 года.