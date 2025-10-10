https://ria.ru/20251010/sng-2047470178.html
Путин поддержал идею об углублении взаимодействия в СНГ
Путин поддержал идею об углублении взаимодействия в СНГ
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею внедрять новые механизмы и инструменты по углублению взаимодействию в СНГ. РИА Новости, 10.10.2025
