Путин назвал важной работу стран СНГ на внешнеполитическом треке
Страны СНГ регулярно сверяют часы по внешнеполитическим вопросам, работа на этом треке важна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:13:00+03:00
