Путин назвал важной работу стран СНГ на внешнеполитическом треке - РИА Новости, 10.10.2025
11:13 10.10.2025 (обновлено: 11:27 10.10.2025)
Путин назвал важной работу стран СНГ на внешнеполитическом треке
Страны СНГ регулярно сверяют часы по внешнеполитическим вопросам, работа на этом треке важна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Страны СНГ регулярно сверяют часы по внешнеполитическим вопросам, работа на этом треке важна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы координируем нашу работу и на внешнеполитическом треке, сверяем постоянно часы по этой важной работе с учётом таких событий, которые происходят на внешнем контуре", - сказал российский лидер на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
В пятницу Путин приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе, где принимает участие в заседании Совета глав государств содружества.
Россия поддерживает решение о создании формата "СНГ плюс", заявил Путин
СНГВладимир ПутинРоссияДушанбе
 
 
