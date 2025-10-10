ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Содружество независимых государств утвердилось в качестве авторитетного интеграционного объединения, заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал СНГ авторитетным интеграционным объединением
Путин назвал СНГ авторитетным интеграционным объединением - РИА Новости, 10.10.2025
Путин назвал СНГ авторитетным интеграционным объединением
Содружество независимых государств утвердилось в качестве авторитетного интеграционного объединения, заявил президент России Владимир Путин.
