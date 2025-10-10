Рейтинг@Mail.ru
11:05 10.10.2025
Почти все расчеты между странами СНГ идут в нацвалютах, заявил Путин
Почти все расчеты между странами СНГ идут в нацвалютах, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ в Душанбе
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Почти все расчеты на пространстве СНГ осуществляются в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Практически все взаиморасчеты теперь выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96%", - сказал глава государства на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
Путин назвал СНГ авторитетным интеграционным объединением
Путин назвал СНГ авторитетным интеграционным объединением
