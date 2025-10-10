https://ria.ru/20251010/smi-2047433719.html
В Днепропетровске после взрывов вспыхнул пожар
Масштабный пожар и перебои со светом наблюдаются в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 10.10.2025
