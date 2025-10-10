https://ria.ru/20251010/slovakija-2047526401.html
В МИД Словакии заявили, что не поддержат вступление Украины в НАТО
В МИД Словакии заявили, что не поддержат вступление Украины в НАТО
БРАТИСЛАВА, 10 окт — РИА Новости. Пока партия "Курс — социальная демократия" находится у власти в Словакии, Украина не получит поддержки для вступления в НАТО, заявил в пятницу министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.
"Пока партия "Курс — социальная демократия" находится в Словакии
в правительстве и парламенте, мы никогда не поддержим членство (Украины
. — Прим. ред.) в НАТО
", — заявил Бланар, слова которого приводит издание Pravda
.
Министр добавил, что тема вступления Украины в альянс, по его мнению, является "яблоком раздора" между Россией
и Украиной. По словам Бланара, Словакия не хочет эскалации конфликта и опасается третьей мировой войны, если будут проигнорированы "красные линии", установленные Россией.
Партия "Курс — социальная демократия", возглавляемая премьером Робертом Фицо
, составляет основу трехпартийной правящей коалиции, образованной в Словакии по результатам парламентских выборов в октябре 2023 года. Вместе с ней в коалицию входят два других политических субъекта: партия "Голос — социальная демократия" и Словацкая национальная партия.
Бланар сообщил также, что Словакия готова поддержать очередной пакет антироссийских санкций лишь при условии, что они не нанесут ущерба экономике республики.
"Наша позиция ясна: мы заявили, что если пакет санкций не навредит нашей экономике, то мы готовы его поддержать", — сказал министр, добавив, что у Словакии особая энергетическая ситуация, необходимо учитывать ее зависимость от российских ресурсов.