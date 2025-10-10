Рейтинг@Mail.ru
В МИД Словакии заявили, что не поддержат вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 10.10.2025
14:48 10.10.2025 (обновлено: 22:04 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/slovakija-2047526401.html
В МИД Словакии заявили, что не поддержат вступление Украины в НАТО
В МИД Словакии заявили, что не поддержат вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 10.10.2025
В МИД Словакии заявили, что не поддержат вступление Украины в НАТО
Пока партия "Курс — социальная демократия" находится у власти в Словакии, Украина не получит поддержки для вступления в НАТО, заявил в пятницу министр... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T14:48:00+03:00
2025-10-10T22:04:00+03:00
в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, нато
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, НАТО
В МИД Словакии заявили, что не поддержат вступление Украины в НАТО

Бланар: Украина не будет в НАТО при действующей власти в Словакии

© MICHAL CIZEKМинистр иностранных дел Словакии Юрай Бланар
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© MICHAL CIZEK
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 10 окт — РИА Новости. Пока партия "Курс — социальная демократия" находится у власти в Словакии, Украина не получит поддержки для вступления в НАТО, заявил в пятницу министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.
"Пока партия "Курс — социальная демократия" находится в Словакии в правительстве и парламенте, мы никогда не поддержим членство (Украины. — Прим. ред.) в НАТО", — заявил Бланар, слова которого приводит издание Pravda.
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Словакия не будет отправлять оружие Украине, заявили в МВД
7 октября, 14:11
Министр добавил, что тема вступления Украины в альянс, по его мнению, является "яблоком раздора" между Россией и Украиной. По словам Бланара, Словакия не хочет эскалации конфликта и опасается третьей мировой войны, если будут проигнорированы "красные линии", установленные Россией.
Партия "Курс — социальная демократия", возглавляемая премьером Робертом Фицо, составляет основу трехпартийной правящей коалиции, образованной в Словакии по результатам парламентских выборов в октябре 2023 года. Вместе с ней в коалицию входят два других политических субъекта: партия "Голос — социальная демократия" и Словацкая национальная партия.
Бланар сообщил также, что Словакия готова поддержать очередной пакет антироссийских санкций лишь при условии, что они не нанесут ущерба экономике республики.
"Наша позиция ясна: мы заявили, что если пакет санкций не навредит нашей экономике, то мы готовы его поддержать", — сказал министр, добавив, что у Словакии особая энергетическая ситуация, необходимо учитывать ее зависимость от российских ресурсов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
СМИ: Австрия и Словакия критикуют новые санкции ЕС против России
9 октября, 10:51
 
В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоНАТО
 
 
