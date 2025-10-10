В аквариуме на южном берегу Крыма родились четыре редких ската

Четыре редких ската родились в аквариуме Алушты на южном берегу Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Четыре редких ската родились в аквариуме Алушты на южном берегу Крыма, сообщил РИА Новости директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко.

"В аквариуме появилось сразу 4 новорожденных. Их родители - амазонские скаты Леопольди и Моторо. Подобные малыши, а тем более сразу четыре - большая редкость", - сказал Жиленко.

По его словам, маленьких скатов оперативно отселили в отдельный аквариум в целях безопасности.

"Взрослые могут их поранить и даже убить, тем более амазонские скаты - не самые дружелюбные. Отец черный в белых горох вида Леопольди, а мать - коричневая вида Моторо. Эти особи с ядовитыми шипами на хвосте и способны наносить проникающие болезненные раны. Малыши родились уже с шипами, так что сотрудники соблюдают осторожность при взаимодействии с ними", - рассказал Жиленко.

По его словам, уже спустя несколько дней у маленьких скатов проснется аппетит и они начнут активно исследовать дно в поисках пищи.