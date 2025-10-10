Рейтинг@Mail.ru
В аквариуме на южном берегу Крыма родились четыре редких ската
12:38 10.10.2025 (обновлено: 21:01 10.10.2025)
В аквариуме на южном берегу Крыма родились четыре редких ската
В аквариуме на южном берегу Крыма родились четыре редких ската - РИА Новости, 10.10.2025
В аквариуме на южном берегу Крыма родились четыре редких ската
Четыре редких ската родились в аквариуме Алушты на южном берегу Крыма, сообщил РИА Новости директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко. РИА Новости, 10.10.2025
алушта, республика крым, общество
Хорошие новости, Алушта, Республика Крым, Общество
В аквариуме на южном берегу Крыма родились четыре редких ската

В аквариуме Алушты у амазонских скатов Леопольди и Моторо появились 4 детеныща

© директор Алуштинского аквариума Виктор ЖиленкоЧетыре редких ската родились в аквариуме Алушты на южном берегу Крыма
Четыре редких ската родились в аквариуме Алушты на южном берегу Крыма - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко
Четыре редких ската родились в аквариуме Алушты на южном берегу Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Четыре редких ската родились в аквариуме Алушты на южном берегу Крыма, сообщил РИА Новости директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко.
"В аквариуме появилось сразу 4 новорожденных. Их родители - амазонские скаты Леопольди и Моторо. Подобные малыши, а тем более сразу четыре - большая редкость", - сказал Жиленко.
По его словам, маленьких скатов оперативно отселили в отдельный аквариум в целях безопасности.
"Взрослые могут их поранить и даже убить, тем более амазонские скаты - не самые дружелюбные. Отец черный в белых горох вида Леопольди, а мать - коричневая вида Моторо. Эти особи с ядовитыми шипами на хвосте и способны наносить проникающие болезненные раны. Малыши родились уже с шипами, так что сотрудники соблюдают осторожность при взаимодействии с ними", - рассказал Жиленко.
По его словам, уже спустя несколько дней у маленьких скатов проснется аппетит и они начнут активно исследовать дно в поисках пищи.
"Для этого сотрудники заготовили червячков и мидий, которых будем мелко нарезать, чтобы было удобно есть", - сказал Жиленко.
Хорошие новости
 
 
