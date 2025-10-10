https://ria.ru/20251010/signal-2047508631.html
В США сделали заявление о Путине из-за действий НАТО
В США сделали заявление о Путине из-за действий НАТО - РИА Новости, 10.10.2025
В США сделали заявление о Путине из-за действий НАТО
С самого начала конфликта на Украине Владимир Путин посылал Западу четкий сигнал, что любые попытки расширения влияния НАТО на восток получат решительный ответ, РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T13:37:00+03:00
2025-10-10T13:37:00+03:00
2025-10-10T17:57:00+03:00
в мире
украина
белоруссия
россия
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046209483_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_5429778713364db931368a20fb696eca.jpg
https://ria.ru/20251010/ssha-2047473305.html
украина
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046209483_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_dfb2e4be05334dfc5d8671cf77a96243.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, россия, владимир путин, нато
В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, НАТО
В США сделали заявление о Путине из-за действий НАТО
AT: Западу пора понять, что Украина для него потеряна