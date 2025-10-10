Рейтинг@Mail.ru
В США сделали заявление о Путине из-за действий НАТО - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 10.10.2025 (обновлено: 17:57 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/signal-2047508631.html
В США сделали заявление о Путине из-за действий НАТО
В США сделали заявление о Путине из-за действий НАТО - РИА Новости, 10.10.2025
В США сделали заявление о Путине из-за действий НАТО
С самого начала конфликта на Украине Владимир Путин посылал Западу четкий сигнал, что любые попытки расширения влияния НАТО на восток получат решительный ответ, РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T13:37:00+03:00
2025-10-10T17:57:00+03:00
в мире
украина
белоруссия
россия
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046209483_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_5429778713364db931368a20fb696eca.jpg
https://ria.ru/20251010/ssha-2047473305.html
украина
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046209483_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_dfb2e4be05334dfc5d8671cf77a96243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, россия, владимир путин, нато
В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, НАТО
В США сделали заявление о Путине из-за действий НАТО

AT: Западу пора понять, что Украина для него потеряна

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. С самого начала конфликта на Украине Владимир Путин посылал Западу четкий сигнал, что любые попытки расширения влияния НАТО на восток получат решительный ответ, пишет American Thinker.
"Он дал понять Западу, что любое дальнейшее соблазнение или подрывная деятельность в отношении Беларуси, Грузии или России в целом не будет приветствоваться и будут встречены силой", — говорится в материале.
Автор отмечает, что Украина в большей степени уже потеряна для Запада.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что власти страны остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В США забеспокоились из-за событий в зоне СВО
Вчера, 11:30
 
В миреУкраинаБелоруссияРоссияВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала