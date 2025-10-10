https://ria.ru/20251010/shukshina-2047445623.html
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в Москве
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится на плановой госпитализации, которая займет несколько дней, сообщила РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T09:34:00+03:00
2025-10-10T09:34:00+03:00
2025-10-10T09:41:00+03:00
лидия федосеева-шукшина
москва
москва
2025
лидия федосеева-шукшина, москва
Культура, Культура, Лидия Федосеева-Шукшина, Москва
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится на плановой госпитализации, которая займет несколько дней, сообщила РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина.
"Госпитализация плановая. Были на обследовании регулярно в поликлинике и посоветовали более глубокое, более тщательное, на более серьезной аппаратуре все обследовать, все для улучшения здоровья, для стабилизации и так далее. Поэтому это плановое. Это от трех до пяти дней", - сказала собеседница агентства.
Она также добавила, что постоянно находится рядом с матерью, следит за ее состоянием и заботится о ней, поэтому самочувствие актрисы на контроле.