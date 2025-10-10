Суд оштрафовал россиянина за пропаганду ЛГБТ*-отношений в соцсетях

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бутырский суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей россиянина за пропаганду ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в России) в социальных сетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.