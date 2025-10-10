Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал россиянина за пропаганду ЛГБТ*-отношений в соцсетях
17:59 10.10.2025
Суд оштрафовал россиянина за пропаганду ЛГБТ*-отношений в соцсетях
россия
москва
общество
россия
москва
россия, москва, общество
Россия, Москва, Общество
Суд оштрафовал россиянина за пропаганду ЛГБТ*-отношений в соцсетях

Суд оштрафовал россиянина на 200 тыс руб за пропаганду ЛГБТ-отношений в соцсетях

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бутырский суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей россиянина за пропаганду ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в России) в социальных сетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Бутырского районного суда города Москвы Городжа Егор Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что мужчину привлекли к ответственности за размещение информации, касающейся ЛГБТ*, во "ВКонтакте" и Telegram.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Россия Москва Общество
 
 
