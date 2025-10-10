https://ria.ru/20251010/shos-2047491459.html
Лидеры стран СНГ решили предоставить ШОС статус наблюдателя
Лидеры стран СНГ приняли решение о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 10.10.2025
