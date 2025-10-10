Рейтинг@Mail.ru
12:21 10.10.2025 (обновлено: 12:28 10.10.2025)
Лидеры стран СНГ решили предоставить ШОС статус наблюдателя
Лидеры стран СНГ решили предоставить ШОС статус наблюдателя
Лидеры стран СНГ решили предоставить ШОС статус наблюдателя

Президент РФ Владимир Путин участвует в заседании совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин участвует в заседании совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ приняли решение о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ, сообщается на сайте Кремля.
"Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ... 18. Решение "О предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве независимых государств", - говорится в сообщении.
Лидеры СНГ приняли решение об учреждении формата "СНГ плюс"
