В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T14:49:00+03:00
2025-10-10T14:49:00+03:00
2025-10-10T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
севастополь
