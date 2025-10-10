https://ria.ru/20251010/sevastopol-2047432198.html
Морской пассажирский транспорт Севастополя не работает
Морской пассажирский транспорт Севастополя не работает - РИА Новости, 10.10.2025
Морской пассажирский транспорт Севастополя не работает
Морской пассажирский транспорт Севастополя с утра в пятницу не работает, сообщил департамент транспорта города в Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T07:08:00+03:00
2025-10-10T07:08:00+03:00
2025-10-10T07:08:00+03:00
севастополь
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155746/05/1557460544_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_a6106a66b9f149963e3f3ea28a84a031.jpg
https://ria.ru/20251010/dvizhenie-2047421514.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155746/05/1557460544_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_a4ed4aa8320be2a2f2565dae3fe65edb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность
Севастополь, Безопасность
Морской пассажирский транспорт Севастополя не работает
Морской пассажирский транспорт в Севастополе утром в пятницу не работает