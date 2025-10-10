Рейтинг@Mail.ru
Венгрия увеличит поставки нефти в Сербию - РИА Новости, 10.10.2025
08:45 10.10.2025 (обновлено: 10:45 10.10.2025)
Венгрия увеличит поставки нефти в Сербию
Венгрия увеличит поставки нефти в Сербию - РИА Новости, 10.10.2025
Венгрия увеличит поставки нефти в Сербию
Венгерская энергокомпания MOL увеличит поставки нефти в Сербию на фоне американских санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил глава МИД Венгрии... РИА Новости, 10.10.2025
сербия
венгрия
сша
в мире
сербия
венгрия
сша
сербия, венгрия, сша, в мире
Сербия, Венгрия, США, В мире
Венгрия увеличит поставки нефти в Сербию

Сийярто: Венгрия увеличит поставки нефти в Сербию из-за санкций против NIS

© Фото : пресс-служба ГазпромнефтиРабота комплекса "Глубокая переработка" на НПЗ NIS под Белградом
Работа комплекса Глубокая переработка на НПЗ NIS под Белградом - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : пресс-служба Газпромнефти
Работа комплекса "Глубокая переработка" на НПЗ NIS под Белградом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 10 окт — РИА Новости. Венгерская энергокомпания MOL увеличит поставки нефти в Сербию на фоне американских санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Конечно, мы поддерживаем наших сербских друзей, мы находимся в постоянном контакте, и поскольку MOL, как крупнейшая энергетическая компания в регионе, играет важную роль в поставках нефти и топлива в Сербию, они могут рассчитывать на увеличение поставок MOL", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook*.
Рабочие на предприятии Нефтяной индустрии Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Посол России назвал санкции США против NIS политическим решением
Вчера, 02:08
При этом Сийярто признал, что эта мера не может полностью заменить поставки из Хорватии.
Накануне NIS сообщила о вступлении в силу американских санкций против нее. Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии объявил, что из-за этого приостанавливает сотрудничество с сербской компанией.

"Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. В компании работают около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают девяти процентов, она владеет более чем 400 АЗС. Основной акционер — "Газпром нефть", которой принадлежат 44,8 процента акций. Сербия владеет 29,8 процента, еще 11,3 процента теперь у петербургского АО "Интеллидженс", "дочки" "Газпрома", а сам газовый холдинг оставил себе одну акцию.

Санкции против NIS

США ввели санкции против NIS 10 января, но Белград несколько раз просил об отсрочке. Последняя отсрочка завершалась 26 сентября, ее продлили до 8-9 октября.
По словам основателя партии "Движение социалистов" и бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина, от Белграда требуют отнять часть NIS, находящуюся в российской собственности, и навсегда испортить связи с Москвой.
Как заявил президент Сербии Александр Вучич, единственным выходом остается национализация компании. Он назвал это "последним шагом" и отметил, что не хочет действовать таким образом. После встречи с президентом России Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине, Вучич говорил, что Москва и Белград будут решать вопрос санкций против NIS совместно.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Санкции против NIS будут иметь последствия для Сербии, заявил Вучич
9 октября, 16:00
 
СербияВенгрияСШАВ мире
 
 
