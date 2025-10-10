В Сербии обновляют дорожные указатели на "Русской дороге"

https://ria.ru/20251010/serbija-2047630470.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047629700_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c859dd0c0addf48d8c06336aef4dec00.jpg
Дорожные указатели на "Русской дороге" обновляют в Сербии в рамках мероприятий на 100-летие строительства
Дорожные указатели на "Русской дороге", построенной русскими казаками в 1925 году, обновляют в Сербии в рамках мероприятий на 100-летие строительства, сообщил РИА Новости директор Российского центра науки и культуры "Русский дом в Белграде" Евгений Баранов. Мы уже который год подряд проезжаем автопробегом по "Русской дороге", которая строилась Кубанской казачьей дивизией, оказавшейся здесь в эмиграции, с 1921 года. Король Александр Карагеоргиевич тогда старался, чтобы русские люди не оставались без работы и внимания в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Подразделениям Кубанской казачьей дивизии власти страны поручили строительство более 70 километров стратегической дороги между южным сербским городом Вране и границей с Болгарией в городе Босилеград. В этом году исполняется 100 лет открытию "Русской дороги.
БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Дорожные указатели на высокогорной "Русской дороге", построенной русскими казаками в 1925 году, обновляют в Сербии в рамках мероприятий на 100-летие строительства, сообщил РИА Новости глава представительства Россотрудничества, директор Российского центра науки и культуры "Русский дом в Белграде" Евгений Баранов.
В пятницу и субботу на исторической трассе в муниципалитетах Босилеград и Вране устанавливают новые дорожные указатели. Акцию поддержали "Русский Дом в Белграде", Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ)
в Нише и сербское отделение Русского географического общества
, а также министерство строительства и инфраструктуры Сербии
.
"Мы уже который год подряд проезжаем автопробегом по "Русской дороге", которая строилась Кубанской казачьей дивизией, оказавшейся здесь в эмиграции, с 1921 года. Король Александр Карагеоргиевич тогда старался, чтобы русские люди не оставались без работы и внимания в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Подразделениям Кубанской казачьей дивизии власти страны поручили строительство более 70 километров стратегической дороги между южным сербским городом Вране и границей с Болгарией
в городе Босилеград. В этом году исполняется 100 лет открытию "Русской дороги", - сказал глава представительства Россотрудничества
.
Он уточнил, что после встречи с главой муниципалитета Босилеград Владимиром Захариевым участники автопробега вместе с ним поднялись на горный массив Бесна-Кобила, где на высоте 1666 метров над уровнем моря находится первый памятник русским казакам, которые погибли в ходе строительства высокогорной трассы.
"Здесь нами был установлен дорожный указатель "Руски пут" (Русская дорога - ред.). Завтра мы спустимся в город Вране и продолжим мероприятия, нас ждет торжественная православная служба и панихида по казакам у памятника в селе Корбевац", - добавил Баранов.
Участие в мемориальных мероприятиях принимает российский музыкант Степан Нестеров. В Босилеграде и Вране он исполняет казачьи песни и проводит мастер-классы по казачьим пляскам и фланкировке шашкой.
По данным Россотрудничества, "Русская дорога" – главный памятник русских эмигрантов на юге Сербии. Ее строили около четырех тысяч казаков в 1921-1925 годах. Трасса соединила юг Сербии с восточной Болгарией и способствовала развитию региона.