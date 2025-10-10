В Сербии обновляют дорожные указатели на "Русской дороге"

БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Дорожные указатели на высокогорной "Русской дороге", построенной русскими казаками в 1925 году, обновляют в Сербии в рамках мероприятий на 100-летие строительства, сообщил РИА Новости глава представительства Россотрудничества, директор Российского центра науки и культуры "Русский дом в Белграде" Евгений Баранов.

"Мы уже который год подряд проезжаем автопробегом по "Русской дороге", которая строилась Кубанской казачьей дивизией, оказавшейся здесь в эмиграции, с 1921 года. Король Александр Карагеоргиевич тогда старался, чтобы русские люди не оставались без работы и внимания в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Подразделениям Кубанской казачьей дивизии власти страны поручили строительство более 70 километров стратегической дороги между южным сербским городом Вране и границей с Болгарией в городе Босилеград. В этом году исполняется 100 лет открытию "Русской дороги", - сказал глава представительства Россотрудничества

Он уточнил, что после встречи с главой муниципалитета Босилеград Владимиром Захариевым участники автопробега вместе с ним поднялись на горный массив Бесна-Кобила, где на высоте 1666 метров над уровнем моря находится первый памятник русским казакам, которые погибли в ходе строительства высокогорной трассы.

"Здесь нами был установлен дорожный указатель "Руски пут" (Русская дорога - ред.). Завтра мы спустимся в город Вране и продолжим мероприятия, нас ждет торжественная православная служба и панихида по казакам у памятника в селе Корбевац", - добавил Баранов.

Участие в мемориальных мероприятиях принимает российский музыкант Степан Нестеров. В Босилеграде и Вране он исполняет казачьи песни и проводит мастер-классы по казачьим пляскам и фланкировке шашкой.