Съемки фильма о жизни и творчестве Чехова прошли в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
17:20 10.10.2025
Съемки фильма о жизни и творчестве Чехова прошли в Подмосковье
Съемки фильма о жизни и творчестве Чехова прошли в Подмосковье - РИА Новости, 10.10.2025
Съемки фильма о жизни и творчестве Чехова прошли в Подмосковье
В музее-заповеднике Антона Чехова "Мелихово" городского округа Чехов прошли съемки документально-художественного фильма о творчестве писателя, сообщает... РИА Новости, 10.10.2025
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
антон чехов
фильм
киносъемки
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье), антон чехов, фильм, киносъемки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Антон Чехов, фильм, киносъемки
Съемки фильма о жизни и творчестве Чехова прошли в Подмосковье

Съемки фильма о жизни Чехова прошли в музее-заповеднике "Мелихово" в Подмосковье

Съемки фильма о жизни и творчестве Чехова прошли в Подмосковье
Съемки фильма о жизни и творчестве Чехова прошли в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото предоставлено министерством культуры и туризма Московской области
Съемки фильма о жизни и творчестве Чехова прошли в Подмосковье
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В музее-заповеднике Антона Чехова "Мелихово" городского округа Чехов прошли съемки документально-художественного фильма о творчестве писателя, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Съемки исторического литературного фильма с элементами экранизации русской классической литературы прошли в кабинете и гостиной Главного дома музея-заповедника.
Сюжет по задумке режиссеров Марии Панкратовой и Андрея Грачева построен на переплетении двух историй: любви Антона Чехова и Ольги Книппер и сюжета рассказа "Дама с собачкой".
Актер Максим Линников, известный зрителям по работам в таких фильмах как "Есенин", "Адвокат", "Борис Годунов", "Достоевский", "Тайный советник" и другие, сыграет сразу две роли: Антона Чехова и Дмитрия Гурова. Образ Ольги Книппер на экране воплотит звезда сериала "Троцкий" — Виктория Полторак.
Фильм "Чехов" задуман как образовательный с тематическим направлением "Великое русское слово" и направлен на популяризацию русской классической литературы. Интерьеры и экстерьеры музея-заповедника позволит максимально достоверно показать жизнь русского классика.
Сад возле гимназии в Таганроге, где учился Чехов, благоустроят в 2025 году
Вчера, 16:42
 
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Антон Чехов, фильм, киносъемки
 
 
