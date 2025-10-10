Съемки фильма о жизни и творчестве Чехова прошли в Подмосковье

https://ria.ru/20251010/semki-2047577734.html
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В музее-заповеднике Антона Чехова "Мелихово" городского округа Чехов прошли съемки документально-художественного фильма о творчестве писателя, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Съемки исторического литературного фильма с элементами экранизации русской классической литературы прошли в кабинете и гостиной Главного дома музея-заповедника.
Сюжет по задумке режиссеров Марии Панкратовой и Андрея Грачева построен на переплетении двух историй: любви Антона Чехова и Ольги Книппер и сюжета рассказа "Дама с собачкой".
Актер Максим Линников, известный зрителям по работам в таких фильмах как "Есенин", "Адвокат", "Борис Годунов", "Достоевский", "Тайный советник" и другие, сыграет сразу две роли: Антона Чехова и Дмитрия Гурова. Образ Ольги Книппер на экране воплотит звезда сериала "Троцкий" — Виктория Полторак.
Фильм "Чехов" задуман как образовательный с тематическим направлением "Великое русское слово" и направлен на популяризацию русской классической литературы. Интерьеры и экстерьеры музея-заповедника позволит максимально достоверно показать жизнь русского классика.