Съемки фильма о жизни и творчестве Чехова прошли в Подмосковье

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В музее-заповеднике Антона Чехова "Мелихово" городского округа Чехов прошли съемки документально-художественного фильма о творчестве писателя, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Съемки исторического литературного фильма с элементами экранизации русской классической литературы прошли в кабинете и гостиной Главного дома музея-заповедника.

Сюжет по задумке режиссеров Марии Панкратовой и Андрея Грачева построен на переплетении двух историй: любви Антона Чехова и Ольги Книппер и сюжета рассказа "Дама с собачкой".

Актер Максим Линников, известный зрителям по работам в таких фильмах как "Есенин", "Адвокат", "Борис Годунов", "Достоевский", "Тайный советник" и другие, сыграет сразу две роли: Антона Чехова и Дмитрия Гурова. Образ Ольги Книппер на экране воплотит звезда сериала "Троцкий" — Виктория Полторак.