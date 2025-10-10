Правительство Израиля утвердило сделку с ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт — РИА Новости. Правительство Израиля одобрило соглашение с движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.
"Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников, и живых, и погибших", — заявила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
Шампанское вместо геноцида. Израиль и ХАМАС объявили о победе
9 октября, 17:24
Начало урегулирования конфликта
В ночь на четверг президент США Дональд Трамп и МИД Катара сообщили, что ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению боевых действий. Палестинское движение согласилось освободить всех заложников, тогда как Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям.
Как заявил Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53% территории анклава и выведет войска из Газы.
ХАМАС подтвердило договоренности, оставшихся в живых израильских заложников обменяют на почти две тысячи палестинских заключенных. Движение призвало Трампа и страны — гаранты соглашения обязать Израиль выполнить его. Оно заверило, что не откажется от борьбы за права палестинского народа.
В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.
План Трампа
В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.
Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
9 октября, 08:00
Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Если ХАМАС откажется принять его, политик пообещал "довести дело до конца".
Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.