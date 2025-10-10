Рейтинг@Mail.ru
В группировке войск "Днепр" прошли первые сборы войсковых священников
02:22 10.10.2025
В группировке войск "Днепр" прошли первые сборы войсковых священников
В группировке войск "Днепр" прошли первые сборы войсковых священников
Первые сборы войсковых священников успешно состоялись в группировке войск "Днепр", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2025
республика крым, симферополь, александр невский, сергий радонежский, вооруженные силы рф, русская православная церковь, религия
Религия, Республика Крым, Симферополь, Александр Невский, Сергий Радонежский, Вооруженные силы РФ, Русская православная церковь, Религия
В группировке войск "Днепр" прошли первые сборы войсковых священников

В группировке "Днепр" успешно завершились первые сборы войсковых священников

ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. Первые сборы войсковых священников успешно состоялись в группировке войск "Днепр", передает корреспондент РИА Новости.
"Завершились сборы военного духовенства группировки "Днепр". Это первые сборы в группировке. Все прошло успешно. Все задачи выполнены. Надеюсь, что это даст начало впоследствии продолжать в том же духе", - рассказал РИА Новости исполняющий обязанности помощника командующего группировки войск Днепр по работе с верующими священник Михаил Францев.
Сборы войсковых священнослужителей, окормляющих бойцов группировки войск "Днепр", проводились с 6 по 8 октября 2025 года на тыловых полигонах ВС РФ, а также в храмах РПЦ на территории Крыма. В сборах приняли участие 30 войсковых священников группировки войск "Днепр".
"Сборы они вообще всегда полезны. Позволяют людям увидеть друг друга, особенно священникам. Выработать какие-то общие, важные для работы, понятия и положения. Поэтому это все очень важно и необходимо, тем более сейчас, во время войны", - сказал военный священники отец Дмитрий.
В начале сборов священники провели молебен в соборе Александра Невского в Симферополе, в завершающий день, пришедшийся на День памяти Преподобного Сергия Радонежского, войсковые священники провели праздничную службу в Свято-Владимирском Соборе расположенном на территории древнего Херсонеса в Севастополе.
"Сборы состоялись в этом году, и очень здорово. Потому что это очень важно и необходимо в том смысле, чтобы с помощниками командиров, священниками полковыми так называемыми, которые работают непосредственно в зоне СВО, поделиться опытом. Это очень ценно… Рассказывали тактическую медицину, рассказывали, как работают наши дроноводы, рассказывали вообще, какие рода войск новые появились", - сказал помощник командира по работе с верующими 126-й бригады отец Дмитрий.
Командование группировки "Днепр" во время сборов отметило ведомственными наградами и ценными подарками отличившихся в зоне СВО священников. Так же в ходе сборов состоялось паломничество по святым местам Крымского полуострова и встреча военных священников с молодыми семинаристами, обучающимся в комплексе Новый Херсонес.
Религия
 
 
