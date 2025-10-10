В группировке войск "Днепр" прошли первые сборы войсковых священников

ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. Первые сборы войсковых священников успешно состоялись в группировке войск "Днепр", передает корреспондент РИА Новости.
"Завершились сборы военного духовенства группировки "Днепр". Это первые сборы в группировке. Все прошло успешно. Все задачи выполнены. Надеюсь, что это даст начало впоследствии продолжать в том же духе", - рассказал РИА Новости исполняющий обязанности помощника командующего группировки войск Днепр по работе с верующими священник Михаил Францев.
"Сборы они вообще всегда полезны. Позволяют людям увидеть друг друга, особенно священникам. Выработать какие-то общие, важные для работы, понятия и положения. Поэтому это все очень важно и необходимо, тем более сейчас, во время войны", - сказал военный священники отец Дмитрий.
В начале сборов священники провели молебен в соборе Александра Невского в Симферополе, в завершающий день, пришедшийся на День памяти Преподобного Сергия Радонежского, войсковые священники провели праздничную службу в Свято-Владимирском Соборе расположенном на территории древнего Херсонеса в Севастополе.
"Сборы состоялись в этом году, и очень здорово. Потому что это очень важно и необходимо в том смысле, чтобы с помощниками командиров, священниками полковыми так называемыми, которые работают непосредственно в зоне СВО, поделиться опытом. Это очень ценно… Рассказывали тактическую медицину, рассказывали, как работают наши дроноводы, рассказывали вообще, какие рода войск новые появились", - сказал помощник командира по работе с верующими 126-й бригады отец Дмитрий.
Командование группировки "Днепр" во время сборов отметило ведомственными наградами и ценными подарками отличившихся в зоне СВО священников. Так же в ходе сборов состоялось паломничество по святым местам Крымского полуострова и встреча военных священников с молодыми семинаристами, обучающимся в комплексе Новый Херсонес.
