В группировке войск "Днепр" прошли первые сборы войсковых священников

ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. Первые сборы войсковых священников успешно состоялись в группировке войск "Днепр", передает корреспондент РИА Новости.

"Завершились сборы военного духовенства группировки "Днепр". Это первые сборы в группировке. Все прошло успешно. Все задачи выполнены. Надеюсь, что это даст начало впоследствии продолжать в том же духе", - рассказал РИА Новости исполняющий обязанности помощника командующего группировки войск Днепр по работе с верующими священник Михаил Францев.

Сборы войсковых священнослужителей, окормляющих бойцов группировки войск "Днепр", проводились с 6 по 8 октября 2025 года на тыловых полигонах ВС РФ , а также в храмах РПЦ на территории Крыма . В сборах приняли участие 30 войсковых священников группировки войск "Днепр".

"Сборы они вообще всегда полезны. Позволяют людям увидеть друг друга, особенно священникам. Выработать какие-то общие, важные для работы, понятия и положения. Поэтому это все очень важно и необходимо, тем более сейчас, во время войны", - сказал военный священники отец Дмитрий.

"Сборы состоялись в этом году, и очень здорово. Потому что это очень важно и необходимо в том смысле, чтобы с помощниками командиров, священниками полковыми так называемыми, которые работают непосредственно в зоне СВО, поделиться опытом. Это очень ценно… Рассказывали тактическую медицину, рассказывали, как работают наши дроноводы, рассказывали вообще, какие рода войск новые появились", - сказал помощник командира по работе с верующими 126-й бригады отец Дмитрий.