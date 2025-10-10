Большинство отелей Московской области прошли процедуру самооценки

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Самооценку в федеральном реестре Росаккредитации прошли уже 1315 подмосковных средств размещения, это 90% от общего числа объектов, которые осуществляют деятельность в регионе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в регионе активно продолжается самооценка отелей — обязательная процедура первого этапа новой системы классификации средств размещения, введенной в России с начала 2025 года в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

В рамках процедуры самооценки владелец или управляющая компания самостоятельно проверяет свой объект на соответствие установленным требованиям: санитарным, техническим, противопожарным, бытовым и иным стандартам, закрепленным в законодательстве.

Подмосковье лидирует среди регионов с наибольшим числом отелей (более 1 тысячи), занимая первое место по соотношению уже прошедших процедуру средств размещения к имеющимся. Всего же по числу средств размещения, прошедших самооценку, регион на третьем месте в России.

Также в ведомстве отметили значимым фактором сохранения позитивной динамики обязательную кураторскую работу: сотрудники министерства ежедневно взаимодействуют с представителями отрасли по процессу прохождения процедуры.