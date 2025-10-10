https://ria.ru/20251010/samootsenka-2047584820.html
Большинство отелей Московской области прошли процедуру самооценки
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Самооценку в федеральном реестре Росаккредитации прошли уже 1315 подмосковных средств размещения, это 90% от общего числа объектов, которые осуществляют деятельность в регионе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Так, в регионе активно продолжается самооценка отелей — обязательная процедура первого этапа новой системы классификации средств размещения, введенной в России с начала 2025 года в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
В рамках процедуры самооценки владелец или управляющая компания самостоятельно проверяет свой объект на соответствие установленным требованиям: санитарным, техническим, противопожарным, бытовым и иным стандартам, закрепленным в законодательстве.
Подмосковье лидирует среди регионов с наибольшим числом отелей (более 1 тысячи), занимая первое место по соотношению уже прошедших процедуру средств размещения к имеющимся. Всего же по числу средств размещения, прошедших самооценку, регион на третьем месте в России.
Также в ведомстве отметили значимым фактором сохранения позитивной динамики обязательную кураторскую работу: сотрудники министерства ежедневно взаимодействуют с представителями отрасли по процессу прохождения процедуры.
"Нам важно, чтобы все средства размещения Московской области прошли самооценку, а туристы были уверены в качестве предоставляемого сервиса. Это трудоемкая работа, но мы направили большие силы на то, чтобы она шла максимально активно", — подчеркнул министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.