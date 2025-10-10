Рейтинг@Mail.ru
Большинство отелей Московской области прошли процедуру самооценки
Новости Подмосковья
 
17:46 10.10.2025
Большинство отелей Московской области прошли процедуру самооценки
Большинство отелей Московской области прошли процедуру самооценки
московская область (подмосковье), федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), отели, гостиницы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), Отели, Гостиницы
Большинство отелей Московской области прошли процедуру самооценки

Большинство объектов подмосковных средств размещения прошли процедуру самооценки

Табличка на двери номера в отеле
Табличка на двери номера в отеле. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Самооценку в федеральном реестре Росаккредитации прошли уже 1315 подмосковных средств размещения, это 90% от общего числа объектов, которые осуществляют деятельность в регионе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Так, в регионе активно продолжается самооценка отелей — обязательная процедура первого этапа новой системы классификации средств размещения, введенной в России с начала 2025 года в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
В рамках процедуры самооценки владелец или управляющая компания самостоятельно проверяет свой объект на соответствие установленным требованиям: санитарным, техническим, противопожарным, бытовым и иным стандартам, закрепленным в законодательстве.
Подмосковье лидирует среди регионов с наибольшим числом отелей (более 1 тысячи), занимая первое место по соотношению уже прошедших процедуру средств размещения к имеющимся. Всего же по числу средств размещения, прошедших самооценку, регион на третьем месте в России.
Также в ведомстве отметили значимым фактором сохранения позитивной динамики обязательную кураторскую работу: сотрудники министерства ежедневно взаимодействуют с представителями отрасли по процессу прохождения процедуры.
"Нам важно, чтобы все средства размещения Московской области прошли самооценку, а туристы были уверены в качестве предоставляемого сервиса. Это трудоемкая работа, но мы направили большие силы на то, чтобы она шла максимально активно", — подчеркнул министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
 
Новости Подмосковья
 
 
