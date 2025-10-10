СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал "надуванием щек" призыв Европарламента сбивать российские самолеты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно.