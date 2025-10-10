Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме ответили на призыв Европарламента сбивать российские самолеты
14:16 10.10.2025
В Госдуме ответили на призыв Европарламента сбивать российские самолеты
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал "надуванием щек" призыв Европарламента сбивать... РИА Новости, 10.10.2025
Здание Государственной думы России на Охотном ряду
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал "надуванием щек" призыв Европарламента сбивать российские самолеты.
Ранее Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве, следует из результатов голосования, при этом Москва не раз подчеркивала, что обвинения в нарушении Россией воздушного пространства стран Европы беспочвенны, никаких доказательств представлено не было.
"В очередной резолюции Европарламента нет никакого проку в реальной жизни. В Евросоюзе часто надувают щеки, но не более того. В новой резолюции нет ничего, что можно было бы назвать новостью. То, что каждая страна будет сбивать чужие самолеты над своим воздушным пространством, - это закономерно. Другой вопрос, что наши самолеты в их воздушное пространство не летают", - сказал Белик агентству.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно.
Североатлантический совет НАТО в конце сентября возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах, при этом в Москве уже заявляли, что никаких доказательств причастности РФ ни одна страна не привела. Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников ранее заявил в разговоре с РИА Новости, что истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию Евросоюза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
