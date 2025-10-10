https://ria.ru/20251010/sammit-2047469365.html
Путин оценил результаты саммита на Аляске
Путин оценил результаты саммита на Аляске - РИА Новости, 10.10.2025
Путин оценил результаты саммита на Аляске
Россия в целом положительно оценивает результаты саммита на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
аляска
россия
встреча путина и трампа на аляске
снг
владимир путин
украина
в мире
аляска
россия
украина
Путин оценил результаты саммита на Аляске
Путин: РФ в целом положительно оценивает результаты саммита на Аляске