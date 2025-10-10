Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил результаты саммита на Аляске
11:16 10.10.2025 (обновлено: 11:21 10.10.2025)
Путин оценил результаты саммита на Аляске
Путин оценил результаты саммита на Аляске - РИА Новости, 10.10.2025
Путин оценил результаты саммита на Аляске
Россия в целом положительно оценивает результаты саммита на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
аляска, россия, встреча путина и трампа на аляске, снг, владимир путин, украина, в мире
Аляска, Россия, Встреча Путина и Трампа на Аляске, СНГ, Владимир Путин, Украина, В мире
Путин оценил результаты саммита на Аляске

Путин: РФ в целом положительно оценивает результаты саммита на Аляске

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Россия в целом положительно оценивает результаты саммита на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я уже с некоторыми коллегами обменивался, информировал их о результатах работы в Анкоридже на Аляске с американцами по поводу урегулирования ситуации на Украине. У нас будет возможность еще так совсем в узком кругу собраться, и я бы хотел в таком узком кругу вас подробнее информировать о результатах, которые мы в целом оцениваем положительно", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
Вчера, 08:00
 
