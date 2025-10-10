Рейтинг@Mail.ru
09:38 10.10.2025
На Западе раскрыли, что произошло на саммите ЕС по Украине
Саммит ЕС в Копенгагене продемонстрировал несогласованность и противоречивость позиций европейский стран-членов Союза, пишет издание The Guardian. РИА Новости, 10.10.2025
На Западе раскрыли, что произошло на саммите ЕС по Украине

Слабость Европы. Guardian рассказала о провале саммита ЕС в Копенгагене

Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Саммит ЕС в Копенгагене продемонстрировал несогласованность и противоречивость позиций европейский стран-членов Союза, пишет издание The Guardian.
"Встреча, созванная на прошлой неделе с целью достижения консенсуса по главным приоритетам европейского перевооружения, стала постыдным проявлением борьбы за сферы влияния, политических разборок и скрытых мотивов, которые мешают попыткам построить единую европейскую оборону", — говорится в материале.
Издание отмечает, что переговоры лидеров ЕС превратились в какофонию и показали слабость и разобщенность Европы.
Неформальный саммит ЕС в Копенгагене проходил с 1 по 2 октября. На мероприятии обсуждали вопросы, связанные с конфликтом на Украине и коллективной безопасностью ЕС, а также возможный ответ на якобы "нарушения воздушного пространства союза" со стороны России. Москва неоднократно опровергала подобные обвинения.
Газета Politico ранее сообщала, что главам стран Евросоюза мало что удалось согласовать и многие документы вряд ли будут готовы к следующей встрече лидеров в конце октября, которую глава Европейского совета Антониу Кошта ранее назвал "днем принятия решения".
Ранее Кошта по итогам неформального саммита стран ЕС в Дании заявил, что Еврокомиссия через две недели представит свою дорожную карту оборонной готовности ЕС к 2030 году, которая будет обсуждаться на саммите Евросоюза 23-24 октября.
