На Западе раскрыли, что произошло на саммите ЕС по Украине

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Саммит ЕС в Копенгагене продемонстрировал несогласованность и противоречивость позиций европейский стран-членов Союза, пишет издание The Guardian.
"Встреча, созванная на прошлой неделе с целью достижения консенсуса по главным приоритетам европейского перевооружения, стала постыдным проявлением борьбы за сферы влияния, политических разборок и скрытых мотивов, которые мешают попыткам построить единую европейскую оборону", — говорится в материале.
Неформальный саммит ЕС в Копенгагене проходил с 1 по 2 октября. На мероприятии обсуждали вопросы, связанные с конфликтом на Украине и коллективной безопасностью ЕС, а также возможный ответ на якобы "нарушения воздушного пространства союза" со стороны России. Москва неоднократно опровергала подобные обвинения.
Газета Politico ранее сообщала, что главам стран Евросоюза мало что удалось согласовать и многие документы вряд ли будут готовы к следующей встрече лидеров в конце октября, которую глава Европейского совета Антониу Кошта ранее назвал "днем принятия решения".
