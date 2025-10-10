На Западе раскрыли, что произошло на саммите ЕС по Украине

"Встреча, созванная на прошлой неделе с целью достижения консенсуса по главным приоритетам европейского перевооружения, стала постыдным проявлением борьбы за сферы влияния, политических разборок и скрытых мотивов, которые мешают попыткам построить единую европейскую оборону", — говорится в материале.