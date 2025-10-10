Сальдо заявил о крайне напряженной ситуации в Херсоне

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ситуация в оккупированном киевским режимом Херсоне остается крайне напряженной, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Регулярно получаю информацию из оккупированного киевским режимом Херсона — ситуация в городе остаётся крайне напряжённой", - написал он в Telegram-канале

Сальдо отметил, что на правом берегу, где раньше проживали около полумиллиона человек, сейчас осталось меньше одной трети. По словам губернатора, большинство уехали за свои средства, без какой-либо помощи от назначенной Киевом администрации. Он также подчеркнул, что киевская "власть" фактически покинула регион, скрываясь в Николаеве , и эвакуацией жителей не занимается.

Кроме того, те, кто остался, сталкиваются с тотальными проверками по подозрению в "симпатиях к России": допросы о родственниках на левом берегу, угрозы тюремного заключения или создание невыносимых условий жизни для подозреваемых.

Уточняется, что больницы работают почти исключительно на нужды ВСУ , также наблюдается нехватка врачей.

Отмечается, что на Карантинном острове (микрорайон "Корабел") отсутствует электричество, вода и газ. Люди готовят еду на улице, используют самодельные печи, запасаются продуктами и дровами. Помимо этого, торговля практически остановлена, а всё же завезённые товары продают по сильно завышенным ценам. Подвоз хлеба - один-два раза в неделю — по две буханки на руки.

Также всё чаще происходят случаи мародёрства, когда боевики ВСУ вывозят имущество из частных домов, а затем поджигают их, чтобы списать ущерб на обстрелы.