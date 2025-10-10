Рейтинг@Mail.ru
Сальдо заявил о крайне напряженной ситуации в Херсоне - РИА Новости, 10.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 10.10.2025
Сальдо заявил о крайне напряженной ситуации в Херсоне
Ситуация в оккупированном киевским режимом Херсоне остается крайне напряженной, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 10.10.2025
Сальдо заявил о крайне напряженной ситуации в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ситуация в оккупированном киевским режимом Херсоне остается крайне напряженной, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Регулярно получаю информацию из оккупированного киевским режимом Херсона — ситуация в городе остаётся крайне напряжённой", - написал он в Telegram-канале.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Назначенная Киевом администрация покинула Херсон
9 июля, 03:04
Сальдо отметил, что на правом берегу, где раньше проживали около полумиллиона человек, сейчас осталось меньше одной трети. По словам губернатора, большинство уехали за свои средства, без какой-либо помощи от назначенной Киевом администрации. Он также подчеркнул, что киевская "власть" фактически покинула регион, скрываясь в Николаеве, и эвакуацией жителей не занимается.
Кроме того, те, кто остался, сталкиваются с тотальными проверками по подозрению в "симпатиях к России": допросы о родственниках на левом берегу, угрозы тюремного заключения или создание невыносимых условий жизни для подозреваемых.
Уточняется, что больницы работают почти исключительно на нужды ВСУ, также наблюдается нехватка врачей.
Отмечается, что на Карантинном острове (микрорайон "Корабел") отсутствует электричество, вода и газ. Люди готовят еду на улице, используют самодельные печи, запасаются продуктами и дровами. Помимо этого, торговля практически остановлена, а всё же завезённые товары продают по сильно завышенным ценам. Подвоз хлеба - один-два раза в неделю — по две буханки на руки.
Также всё чаще происходят случаи мародёрства, когда боевики ВСУ вывозят имущество из частных домов, а затем поджигают их, чтобы списать ущерб на обстрелы.
"Всё, что там происходит, — результат отношения киевских властей к людям, которых они должны считать собственными гражданами, - как у полицаев времён ВОВ к оккупированному советскому населению", - заключил он.
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Сальдо заявил о резком сокращении поставок гуманитарной помощи в Херсоне
4 апреля, 22:18
 
