Сальдо заявил о крайне напряженной ситуации в Херсоне
10.10.2025
Сальдо заявил о крайне напряженной ситуации в Херсоне
Ситуация в оккупированном киевским режимом Херсоне остается крайне напряженной, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 10.10.2025
Сальдо заявил о крайне напряженной ситуации в Херсоне
Сальдо: ситуация в оккупированном Херсоне остается крайне напряженной
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ситуация в оккупированном киевским режимом Херсоне остается крайне напряженной, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Регулярно получаю информацию из оккупированного киевским режимом Херсона
— ситуация в городе остаётся крайне напряжённой", - написал он в Telegram-канале
.
Сальдо отметил, что на правом берегу, где раньше проживали около полумиллиона человек, сейчас осталось меньше одной трети. По словам губернатора, большинство уехали за свои средства, без какой-либо помощи от назначенной Киевом
администрации. Он также подчеркнул, что киевская "власть" фактически покинула регион, скрываясь в Николаеве
, и эвакуацией жителей не занимается.
Кроме того, те, кто остался, сталкиваются с тотальными проверками по подозрению в "симпатиях к России": допросы о родственниках на левом берегу, угрозы тюремного заключения или создание невыносимых условий жизни для подозреваемых.
Уточняется, что больницы работают почти исключительно на нужды ВСУ
, также наблюдается нехватка врачей.
Отмечается, что на Карантинном острове (микрорайон "Корабел") отсутствует электричество, вода и газ. Люди готовят еду на улице, используют самодельные печи, запасаются продуктами и дровами. Помимо этого, торговля практически остановлена, а всё же завезённые товары продают по сильно завышенным ценам. Подвоз хлеба - один-два раза в неделю — по две буханки на руки.
Также всё чаще происходят случаи мародёрства, когда боевики ВСУ вывозят имущество из частных домов, а затем поджигают их, чтобы списать ущерб на обстрелы.
"Всё, что там происходит, — результат отношения киевских властей к людям, которых они должны считать собственными гражданами, - как у полицаев времён ВОВ к оккупированному советскому населению", - заключил он.