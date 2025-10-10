Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Румынии назвал причину отмены президентских выборов - РИА Новости, 10.10.2025
09:59 10.10.2025
Экс-премьер Румынии назвал причину отмены президентских выборов
Экс-премьер Румынии назвал причину отмены президентских выборов - РИА Новости, 10.10.2025
Экс-премьер Румынии назвал причину отмены президентских выборов
Выборы президента Румынии в 2024 году были аннулированы, поскольку во второй тур не прошел ни один из кандидатов правящей тогда коалиции, заявил экс-премьер... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
румыния
людовик орбан
кэлин джеорджеску
румыния
в мире, румыния, людовик орбан, кэлин джеорджеску
В мире, Румыния, Людовик Орбан, Кэлин Джеорджеску
Экс-премьер Румынии назвал причину отмены президентских выборов

Орбан: выборы главы Румынии отменили из-за отсутствия кандидата власти

КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Выборы президента Румынии в 2024 году были аннулированы, поскольку во второй тур не прошел ни один из кандидатов правящей тогда коалиции, заявил экс-премьер Людовик Орбан.
Результаты первого тура выборов президента Румынии в 2024 году были аннулированы, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу. Итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
"Я думаю, что среди причин, по которым было принято решение об отмене выборов, был тот факт, что в финальном туре не было ни одного кандидата от партий власти, системных партий, которым в то время принадлежала вся власть, включая президентскую власть и власть институтов, подчиненных президенту", - заявил Орбан.
Он отметил, что даже Конституционный суд был подчинён политической власти, поскольку судьи были назначены по партийному признаку.
Экс-премьер добавил, что иностранная поддержка для Джеорджеску стала дополнительным поводом отменить итоги выборов. Орбан выразил надежду, что подобная ситуация в румынской политике не повторится.
Румыния хотела бы присоединить Молдавию вместе с ПМР, считает дипломат
В миреРумынияЛюдовик ОрбанКэлин Джеорджеску
 
 
