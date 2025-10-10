https://ria.ru/20251010/rota-2047429791.html
В Сумской области уничтожили роту 71-й отдельной егерской бригады
Рота 71-й отдельной егерской бригады полностью уничтожена в районе Алексеевки и Варачино Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T06:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
