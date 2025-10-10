Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области уничтожили роту 71-й отдельной егерской бригады
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 10.10.2025
В Сумской области уничтожили роту 71-й отдельной егерской бригады
Рота 71-й отдельной егерской бригады полностью уничтожена в районе Алексеевки и Варачино Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 10.10.2025
Специальная военная операция на Украине, Алексеевка, Сумская область

В Сумской области уничтожили роту 71-й отдельной егерской бригады

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ России
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Рота 71-й отдельной егерской бригады полностью уничтожена в районе Алексеевки и Варачино Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В боях в районе Алексеевки и Варачино Сумской области полностью уничтожена 3-я рота 71-й отдельной егерской бригады", - сказал собеседник агентства.
По его словам, основная часть погибших числится пропавшими без вести.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
