В России выросло число работников пенсионного и предпенсионного возраста - РИА Новости, 10.10.2025
09:08 10.10.2025
В России выросло число работников пенсионного и предпенсионного возраста
В России выросло число работников пенсионного и предпенсионного возраста - РИА Новости, 10.10.2025
В России выросло число работников пенсионного и предпенсионного возраста
Количество работников пенсионного и предпенсионного возраста выросло на 30% за восемь месяцев года по сравнению с таким же периодом 2024 года в России, следует... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T09:08:00+03:00
2025-10-10T09:08:00+03:00
В России выросло число работников пенсионного и предпенсионного возраста

Число работников пенсионного и предпенсионного возраста в РФ выросло на 30%

Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Количество работников пенсионного и предпенсионного возраста выросло на 30% за восемь месяцев года по сравнению с таким же периодом 2024 года в России, следует из совместного исследования hh.ru и негосударственного пенсионного фонда "Эволюция", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"За восемь месяцев 2025 года количество сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста в России увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наблюдается тенденция, когда старшие поколения уходят с рынка труда, а более молодые не могут догнать их по численности", - рассказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
Она уточнила, что в таких условиях работодатели стараются привлекать молодежь и удерживать опытные кадры, поэтому внедряют программы поддержки – от расширенного ДМС до корпоративных пенсионных программ (КПП).
"Интерес к корпоративным пенсионным программам проявляют все больше работодателей, что подтверждают наши исследования", - рассказала Генеральный директор НПФ Эволюция Елена Тетюнина.
Расширенный социальный пакет с корпоративной пенсионной программой чаще всего предлагают финансовые компании (17 тысяч вакансий). За ними идут работодатели из нефтегазовой отрасли (3 тысячи вакансий), компании, связанные с перевозками и логистикой (одна тысяча вакансий).
"Корпоративные программы сегодня наиболее внедрены в компаниях численностью от 100 до 500 человек. Отмечу, что КПП – эффективный и выгодный инструмент для долгосрочной мотивации персонала. При этом особенно интересным он становится для работников, когда работодатель комбинирует корпоративную пенсионную программу с программой долгосрочных сбережений", - добавила генеральный директор НПФ "Эволюция" Елена Тетюнина.
