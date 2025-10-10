В России выросло число работников пенсионного и предпенсионного возраста

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Количество работников пенсионного и предпенсионного возраста выросло на 30% за восемь месяцев года по сравнению с таким же периодом 2024 года в России, следует из совместного исследования hh.ru и негосударственного пенсионного фонда "Эволюция", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"За восемь месяцев 2025 года количество сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста в России увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наблюдается тенденция, когда старшие поколения уходят с рынка труда, а более молодые не могут догнать их по численности", - рассказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова

Она уточнила, что в таких условиях работодатели стараются привлекать молодежь и удерживать опытные кадры, поэтому внедряют программы поддержки – от расширенного ДМС до корпоративных пенсионных программ (КПП).

"Интерес к корпоративным пенсионным программам проявляют все больше работодателей, что подтверждают наши исследования", - рассказала Генеральный директор НПФ Эволюция Елена Тетюнина.

Расширенный социальный пакет с корпоративной пенсионной программой чаще всего предлагают финансовые компании (17 тысяч вакансий). За ними идут работодатели из нефтегазовой отрасли (3 тысячи вакансий), компании, связанные с перевозками и логистикой (одна тысяча вакансий).