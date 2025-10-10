Рейтинг@Mail.ru
"Она исчезнет": в США высказались о войне с Россией
02:37 10.10.2025 (обновлено: 09:56 10.10.2025)
"Она исчезнет": в США высказались о войне с Россией
"Она исчезнет": в США высказались о войне с Россией
Ситуация вокруг отправки крылатых ракет Tomahawk Украине как-нибудь разрешится и войны с Россией удастся избежать, заявил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор
"Она исчезнет": в США высказались о войне с Россией

Полковник Дуглас Макгрегор заявил, что войны с Россией удастся избежать

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ситуация вокруг отправки крылатых ракет Tomahawk Украине как-нибудь разрешится и войны с Россией удастся избежать, заявил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Гленна Дизена.
"Итак, эта идея об отправке ракет Tomahawk действительно глупая, она, как я ожидаю, исчезнет, уйдет в прошлое. Ее незаметно забудут", — заявил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Ядерная триада России под ударом: Зеленский вымолил у Трампа оружие победы
8 октября, 08:00
Наряду с этим полковник привел аргумент, почему в Вашингтоне могут пересмотреть взгляды на продажу такого оружия Киеву.
"Думаю, он (президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.), знает, что система Tomahawk — своего рода последняя отчаянная попытка передать украинцам что-то такое, что может изменить ситуацию на поле боя. Тем не менее эти ракеты ничего не изменят, они лишь могут привести к эскалации конфликта и втягиванию нас в войну с Россией, в которой мы не хотим участвовать. Мне кажется, он это понял", — заявил Макгрегор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Трудные решения неизбежны: Европа прижала Россию к стене
6 октября, 08:00
Ранее, шестого октября в общении с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок ракет Tomahawk Киеву, но хотел бы понять, как Украина намерена их использовать.
В интервью журналисту "Россия-1" Павлу Зарубину президент России Владимир Путин подчеркнул, что такие передачи разрушат позитивные тенденции в отношениях Москвы и Вашингтона.
При этом на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что применение ВСУ этих ракет невозможно без участия американских военнослужащих. Тем не менее, по словам президента, Россия в любом случае готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к новому виду вооружений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Мир услышал предупреждение Путина
3 октября, 08:00
 
В мире, Россия, Украина, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Путин, Гленн Дизен, Министерство обороны США, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Вооруженные силы Украины
 
 
