"Она исчезнет": в США высказались о войне с Россией

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ситуация вокруг отправки крылатых ракет Tomahawk Украине как-нибудь разрешится и войны с Россией удастся избежать, заявил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Гленна Дизена.
"Итак, эта идея об отправке ракет Tomahawk действительно глупая, она, как я ожидаю, исчезнет, уйдет в прошлое. Ее незаметно забудут", — заявил он.
Наряду с этим полковник привел аргумент, почему в Вашингтоне могут пересмотреть взгляды на продажу такого оружия Киеву.
"Думаю, он (президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.), знает, что система Tomahawk — своего рода последняя отчаянная попытка передать украинцам что-то такое, что может изменить ситуацию на поле боя. Тем не менее эти ракеты ничего не изменят, они лишь могут привести к эскалации конфликта и втягиванию нас в войну с Россией, в которой мы не хотим участвовать. Мне кажется, он это понял", — заявил Макгрегор.
Ранее, шестого октября в общении с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок ракет Tomahawk Киеву, но хотел бы понять, как Украина намерена их использовать.
В интервью журналисту "Россия-1" Павлу Зарубину президент России Владимир Путин подчеркнул, что такие передачи разрушат позитивные тенденции в отношениях Москвы и Вашингтона.
При этом на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что применение ВСУ этих ракет невозможно без участия американских военнослужащих. Тем не менее, по словам президента, Россия в любом случае готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к новому виду вооружений.
