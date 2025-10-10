https://ria.ru/20251010/rossija-2047456375.html
В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине
В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 10.10.2025
В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине
Москва исполнена оптимизма с точки зрения духа Анкориджа по вопросу урегулирования ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2025
