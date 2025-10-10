Роспотребнадзор принял меры к производителям БАДов

Рейтинг@Mail.ru
06:07 10.10.2025
© Fotolia / ridvanardaЛекарственные средства и БАДы
Лекарственные средства и БАДы - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Fotolia / ridvanarda
Лекарственные средства и БАДы. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор принял ряд административных мер к некоторым производителям биологически активных добавок (БАДов) после исследования Роскачества, выявившего несоответствия в маркировке и ряд других нарушений, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
В четверг Роскачество рассказало агентству, что провело исследование 15 торговых марок БАДов с омега-3 и выявило, что на упаковке шести наименований было указано неверное общее количество жирных кислот. Также сообщалось, что четыре марки не соответствуют заявленному количеству эйкозапентаеновой кислоты, восемь марок нарушили требования по указанию количества докозагексаеновой кислоты.
"Управление Роспотребнадзора по Ростовской области возбудило административное производство по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в части нарушения требований ТР ТС 022/2011… в отношении ООО "Органик Трейд" (изготовитель ТМ LeafToGo). В соответствии с федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ… принято решение об отзыве продукции, изъято из оборота 2736 единиц БАД", - говорится в сообщении.
"Управление Роспотребнадзора по Курской области объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес ООО "САППЛЕМЕНТ ГРУПП" (изготовитель ТМ Supplnorm)", - добавляется там.
Также отмечается, что управление Роспотребнадзора по Воронежской области возбудило дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ в отношении ООО "Велайф" (изготовитель ТМ Velife) по факту выпуска в обращение продукции, не соответствующей обязательным требованиям ТР ТС.
"Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области в свою очередь объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес ООО "Полярис" (изготовитель ТМ "Здравсити.ру")", - отметили в организации.
В то же время указано, что на Камчатке ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес ООО "Тымлатский рыбокомбинат" (изготовитель ТМ "Тымлатский РК").
"Кроме того, в адрес ИП Мамулова В.А… объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части несоответствия маркировки и недопустимости введения потребителя в заблуждение. Указанная партия БАД (49 штук) отозвана… Также проведено информирование ООО "Интернет решения" о нарушении обязательных требований при реализации указанной партии БАД, приобретенной на площадке Ozon", - поделились в организации.
По информации Роскачества, на основании приказов Федеральной службы по аккредитации приостановлено действие 60 деклараций о соответствии.
Там также сказано, что производитель торговой марки LeaftoGo (ООО "Органик трейд") усилил контроль за продукцией и провел проверку документов. Производитель марки Moloday (ООО "Молодей") усилил контроль за качеством продукции, провел ряд корректирующих мероприятий и заменил поставщика сырья. Продавец торговой марки Supplnorm на маркетплейсе Ozon отозвал данную продукцию из продажи.
РоссияРостовская областьКурская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоскачествоOzonЭкономика
 
 
