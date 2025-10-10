Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" провел наземные огневые испытания первой ступени новой ракеты
Наука
 
21:18 10.10.2025 (обновлено: 21:34 10.10.2025)
"Роскосмос" провел наземные огневые испытания первой ступени новой ракеты
"Роскосмос" провел наземные огневые испытания первой ступени новой ракеты - РИА Новости, 10.10.2025
"Роскосмос" провел наземные огневые испытания первой ступени новой ракеты
Специалисты провели наземные огневые испытания первой ступени новой ракеты "Союз-5", тест прошел успешно, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 10.10.2025
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Специалисты провели наземные огневые испытания первой ступени новой ракеты "Союз-5", тест прошел успешно, сообщил "Роскосмос".
«

"Сегодня в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности проведены наземные огневые испытания первой ступени ракеты "Союз-5", — отметили там.

Во время испытаний кислородно-керосиновый двигатель РД-171МВ с тягой 800 тонн проработал 160 секунд. Было проверено взаимодействие бортовых систем.
Испытанная ступень также является первой ступенью перспективной ракеты сверхтяжелого класса, отметили в госкорпорации.
В "Роскосмосе" подчеркнули, что сегодняшние испытания открывают дорогу к запуску "Союза-5" с космодрома Байконур в конце этого года.
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Баканов ответил на вопрос о новых глобальных проектах "Роскосмоса" и НАСА
1 августа, 08:47
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала