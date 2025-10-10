https://ria.ru/20251010/roskosmos-2047626896.html
"Роскосмос" провел наземные огневые испытания первой ступени новой ракеты
Специалисты провели наземные огневые испытания первой ступени новой ракеты "Союз-5", тест прошел успешно, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 10.10.2025
наука
байконур (город)
роскосмос
научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности
рд-171мв
россия
байконур (город)
россия
Роскосмос провел наземные огневые испытания первой ступени новой ракеты Союз-5