Росавиация опровергла сообщения об открытии аэропорта Ростова-на-Дону
Росавиация опровергла РИА Новости сообщения ряда СМИ об открытии аэропорта Ростова-на-Дону, авиагавань останется закрытой по соображениям безопасности. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T23:21:00+03:00
ростов-на-дону
россия
анапа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
происшествия
Росавиация: аэропорт Ростова-на-Дону пока закрыт по соображениям безопасности