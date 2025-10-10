Рейтинг@Mail.ru
Росавиация опровергла сообщения об открытии аэропорта Ростова-на-Дону - РИА Новости, 10.10.2025
23:21 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/rosaviatsija-2047636258.html
Росавиация опровергла сообщения об открытии аэропорта Ростова-на-Дону
Росавиация опровергла сообщения об открытии аэропорта Ростова-на-Дону - РИА Новости, 10.10.2025
Росавиация опровергла сообщения об открытии аэропорта Ростова-на-Дону
Росавиация опровергла РИА Новости сообщения ряда СМИ об открытии аэропорта Ростова-на-Дону, авиагавань останется закрытой по соображениям безопасности. РИА Новости, 10.10.2025
Росавиация опровергла сообщения об открытии аэропорта Ростова-на-Дону

Росавиация: аэропорт Ростова-на-Дону пока закрыт по соображениям безопасности

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Росавиация опровергла РИА Новости сообщения ряда СМИ об открытии аэропорта Ростова-на-Дону, авиагавань останется закрытой по соображениям безопасности.
Ранее ряд СМИ сообщил, что международный аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону возобновит работу 26 октября.
"Пресс-служба Росавиации не подтверждает информацию об открытии аэропорта Ростов-на-Дону (Платов). По соображениям безопасности полетов он остается закрытым", — ответили в ведомстве.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. Встретил первых пассажиров в сентябре текущего года и аэропорт Краснодара. Первый рейс из Москвы в столицу Кубани после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.
Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Аэропорт Антальи сообщил о возможных задержках рейсов из-за непогоды
8 октября, 12:36
 
Ростов-на-ДонуРоссияАнапаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АэрофлотПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
