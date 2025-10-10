В "Росатоме" рассказали, когда соберут часть "сердца" ядерного реактора

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Росатом" планирует в первом квартале 2026 года в Томской области смонтировать важную часть "сердца" ядерного реактора на площадке опытно-демонстрационного энергетического комплекса IV поколения, где будет замкнут ядерный топливный цикл и о котором как о революционном достижении российских атомщиков говорил президент РФ Владимир Путин.

Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил Путин в конце сентября на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве . Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, практически весь объем отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ.

Как сообщила пресс-служба топливного дивизиона " Росатома ", в ЗАТО Северск Томской области на площадку будущего опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) доставлена заключительная, четвертая металлическая оболочка периферийной полости блока реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 и внутренний кожух корзины активной зоны, в которое загружается ядерное топливо и где будет идти управляемая цепная ядерная реакция с выделением энергии.

"В первом квартале 2026 года планируется провести укрупнительную сборку и монтаж элементов корзины активной зоны, включая ее внутренний кожух. Это один из важнейших элементов в "сердце" реактора, так как предназначен для уменьшения теплообмена между горячим и холодным трактами теплоносителя и снижения температурной нагрузки на оборудование корзины, в которой будут размещены тепловыделяющие сборки, блоки отражателей, а также выполняться временное хранение отработавших тепловыделяющих сборок", - говорится в сообщении.

В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего " Сибирского химического комбината " в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.