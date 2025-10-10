Рейтинг@Mail.ru
В "Росатоме" рассказали, когда соберут часть "сердца" ядерного реактора
13:50 10.10.2025
В "Росатоме" рассказали, когда соберут часть "сердца" ядерного реактора
томская область
россия
северск
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сибирский химический комбинат
технологии
томская область, россия, северск, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сибирский химический комбинат, технологии
Томская область, Россия, Северск, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сибирский химический комбинат, Технологии
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Росатом" планирует в первом квартале 2026 года в Томской области смонтировать важную часть "сердца" ядерного реактора на площадке опытно-демонстрационного энергетического комплекса IV поколения, где будет замкнут ядерный топливный цикл и о котором как о революционном достижении российских атомщиков говорил президент РФ Владимир Путин.
Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил Путин в конце сентября на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, практически весь объем отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ.
Кластер Росатома - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
"Росатом" получил сертификат на обслуживание углеродных тормозных дисков
2 октября, 13:58
Как сообщила пресс-служба топливного дивизиона "Росатома", в ЗАТО Северск Томской области на площадку будущего опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) доставлена заключительная, четвертая металлическая оболочка периферийной полости блока реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 и внутренний кожух корзины активной зоны, в которое загружается ядерное топливо и где будет идти управляемая цепная ядерная реакция с выделением энергии.
"В первом квартале 2026 года планируется провести укрупнительную сборку и монтаж элементов корзины активной зоны, включая ее внутренний кожух. Это один из важнейших элементов в "сердце" реактора, так как предназначен для уменьшения теплообмена между горячим и холодным трактами теплоносителя и снижения температурной нагрузки на оборудование корзины, в которой будут размещены тепловыделяющие сборки, блоки отражателей, а также выполняться временное хранение отработавших тепловыделяющих сборок", - говорится в сообщении.
В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.
Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.
Строительство атомной электростанции Аккую в турецком городе Гюльнар - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
"Росатом" рассказал об опыте, полученном Турцией при постройке АЭС "Аккую"
28 сентября, 21:40
 
Томская область, Россия, Северск, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сибирский химический комбинат, Технологии
 
 
