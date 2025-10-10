В Риме закрыли историческое Antico Caffe Greco, где писал Гоголь

РИМ, 10 окт – РИА Новости. Кафе Antico Caffe Greco, считавшееся одним из старейших действующих заведений Рима, навсегда закрылось из-за спора с собственником помещения, пишет Кафе Antico Caffe Greco, считавшееся одним из старейших действующих заведений Рима, навсегда закрылось из-за спора с собственником помещения, пишет Corriere della Sera

Решение о выселении вступило в силу 9 октября, завершив тяжбу, длившуюся с 2017 года.

В ближайшее время в здании начнутся ремонтные работы. После завершения контракта аренды между собственником помещения - Оspedale Israelitico (Израильская больница) и управляющими кафе последние отказывались освободить помещение, что привело к череде судебных процессов. В июле 2024 года Кассационный суд окончательно признал за больницей право прекратить аренду и вернуть помещение, при этом обязав сохранить культурно-исторический облик кафе, поскольку оно находится под охраной властей с 1953 года.

Как пишет Corriere, представители собственника заявляют о желании сохранить за помещением облик кофейни.