https://ria.ru/20251010/rim-2047557890.html
В Риме закрыли историческое Antico Caffe Greco, где писал Гоголь
В Риме закрыли историческое Antico Caffe Greco, где писал Гоголь
2025-10-10T16:25:00+03:00
2025-10-10T16:25:00+03:00
2025-10-10T16:44:00+03:00
культура
в мире
рим
иоганн гете
рихард вагнер
фридрих ницше
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047564468_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0fa17adcb7dd20e188e466c2f4b7eeed.jpg
https://ria.ru/20251010/medinskij-2047411191.html
https://ria.ru/20251004/vandalizm-2046389231.html
рим
В Риме закрыли историческое Antico Caffe Greco, где писал Гоголь
В Риме навсегда закрыли историческое Antico Caffe Greco, где писал Гоголь
РИМ, 10 окт – РИА Новости.
Кафе Antico Caffe Greco, считавшееся одним из старейших действующих заведений Рима, навсегда закрылось из-за спора с собственником помещения, пишет Corriere della Sera
.
Решение о выселении вступило в силу 9 октября, завершив тяжбу, длившуюся с 2017 года.
В ближайшее время в здании начнутся ремонтные работы. После завершения контракта аренды между собственником помещения - Оspedale Israelitico (Израильская больница) и управляющими кафе последние отказывались освободить помещение, что привело к череде судебных процессов. В июле 2024 года Кассационный суд окончательно признал за больницей право прекратить аренду и вернуть помещение, при этом обязав сохранить культурно-исторический облик кафе, поскольку оно находится под охраной властей с 1953 года.
Как пишет Corriere, представители собственника заявляют о желании сохранить за помещением облик кофейни.
Antico Caffe Greco находилось в популярном туристическом районе по соседству с Испанской лестницей. Открывшееся в 1760 году заведение стало одной из достопримечательностей итальянской столицы. В разное время его посетителями бывали Иоганн Гете
, Джордж Байрон, Рихард Вагнер
, Фридрих Ницше
, Шарль Бодлер. Как считается, в кафе бывали поэт Федор Тютчев
и писатель Иван Тургенев
, а Николай Гоголь
, который несколько лет прожил в Риме
, писал здесь второй том "Мертвых душ" за одним из столиков.
По информации итальянских СМИ, собственникам поступили неофициальные предложения от крупных модных брендов, желающих арендовать помещение в самом сердце Рима рядом с другими бутиками. Речь идет об аренде на сумму до 1,5 миллиона евро в год.