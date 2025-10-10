Рейтинг@Mail.ru
В Риме закрыли историческое Antico Caffe Greco, где писал Гоголь - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:25 10.10.2025 (обновлено: 16:44 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/rim-2047557890.html
В Риме закрыли историческое Antico Caffe Greco, где писал Гоголь
В Риме закрыли историческое Antico Caffe Greco, где писал Гоголь - РИА Новости, 10.10.2025
В Риме закрыли историческое Antico Caffe Greco, где писал Гоголь
Кафе Antico Caffe Greco, считавшееся одним из старейших действующих заведений Рима, навсегда закрылось из-за спора с собственником помещения, пишет Corriere... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:25:00+03:00
2025-10-10T16:44:00+03:00
культура
в мире
рим
иоганн гете
рихард вагнер
фридрих ницше
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047564468_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0fa17adcb7dd20e188e466c2f4b7eeed.jpg
https://ria.ru/20251010/medinskij-2047411191.html
https://ria.ru/20251004/vandalizm-2046389231.html
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047564468_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98d2d6a548d29fe633a12bedea6a23ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рим, иоганн гете, рихард вагнер, фридрих ницше
Культура, В мире, Рим, Иоганн Гете, Рихард Вагнер, Фридрих Ницше
В Риме закрыли историческое Antico Caffe Greco, где писал Гоголь

В Риме навсегда закрыли историческое Antico Caffe Greco, где писал Гоголь

© Getty Images / Ronald RobersonКафе Antico Caffe Greco в Италии
Кафе Antico Caffe Greco в Италии - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Getty Images / Ronald Roberson
Кафе Antico Caffe Greco в Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 10 окт – РИА Новости. Кафе Antico Caffe Greco, считавшееся одним из старейших действующих заведений Рима, навсегда закрылось из-за спора с собственником помещения, пишет Corriere della Sera.
Решение о выселении вступило в силу 9 октября, завершив тяжбу, длившуюся с 2017 года.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Риме прошла презентация книги Владимира Мединского
Вчера, 01:29
В ближайшее время в здании начнутся ремонтные работы. После завершения контракта аренды между собственником помещения - Оspedale Israelitico (Израильская больница) и управляющими кафе последние отказывались освободить помещение, что привело к череде судебных процессов. В июле 2024 года Кассационный суд окончательно признал за больницей право прекратить аренду и вернуть помещение, при этом обязав сохранить культурно-исторический облик кафе, поскольку оно находится под охраной властей с 1953 года.
Как пишет Corriere, представители собственника заявляют о желании сохранить за помещением облик кофейни.
Antico Caffe Greco находилось в популярном туристическом районе по соседству с Испанской лестницей. Открывшееся в 1760 году заведение стало одной из достопримечательностей итальянской столицы. В разное время его посетителями бывали Иоганн Гете, Джордж Байрон, Рихард Вагнер, Фридрих Ницше, Шарль Бодлер. Как считается, в кафе бывали поэт Федор Тютчев и писатель Иван Тургенев, а Николай Гоголь, который несколько лет прожил в Риме, писал здесь второй том "Мертвых душ" за одним из столиков.
По информации итальянских СМИ, собственникам поступили неофициальные предложения от крупных модных брендов, желающих арендовать помещение в самом сердце Рима рядом с другими бутиками. Речь идет об аренде на сумму до 1,5 миллиона евро в год.
Вандалы осквернили статую папы Иоанна Павла II в Риме - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Риме осквернили статую папы Иоанна Павла II
4 октября, 17:27
 
КультураВ миреРимИоганн ГетеРихард ВагнерФридрих Ницше
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала