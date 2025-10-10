Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев отметил гуманитарную деятельность Меланьи Трамп - РИА Новости, 10.10.2025
21:46 10.10.2025
Дмитриев отметил гуманитарную деятельность Меланьи Трамп
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев РИА Новости, 10.10.2025
в мире, россия, украина, сша, меланья трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев отметил гуманитарную деятельность Меланьи Трамп

Глава РФПИ отметил помощь Меланьи Трамп в возвращении девочки с Украины к семье

© AP Photo / Alex BrandonПервая леди США Меланья Трамп
Первая леди США Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Первая леди США Меланья Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что гуманитарная деятельность первой леди США Меланьи Трамп позволила российской девочке вернуться с Украины и воссоединиться со своей семьей в РФ.
"В рамках своих масштабных усилий по гуманитарной деятельности Меланья Трамп также помогла одной российской девочке вернуться с Украины и воссоединиться со своей семьей", - написал Дмитриев в аккаунте в соцсети Х.
Ранее первая леди США Меланья Трамп сообщила, что за последние 24 часа восемь украинских детей были воссоединены со своими семьями в рамках гуманитарного взаимодействия между Россией и Украиной.
По ее словам, российская сторона передала биографические данные и фотографии каждого ребенка, а также информацию о предоставленных им социальных и медицинских услугах.
В США раскрыли содержание письма жены Трампа Путину
